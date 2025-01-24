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Магнитные бури: прогноз на выходные, 25-26 января

Магнитные бури: прогноз на выходные, 25-26 января

Прогноз магнитных бурь на 25 и 26 января / Фото: Credits

В выходные ожидается повышение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-26 января 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 25 января, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей, которая уже в воскресенье, 26 января, ослабнет до К-индекса 4 (желтый уровень), но будет оставаться ощутимой.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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