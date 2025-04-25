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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури: прогноз на выходные, 26-27 апреля

В выходные ожидается умеренная солнечная активность.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 26 и 27 апреля

Прогноз магнитных бурь на 26 и 27 апреля / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-27 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 26 апреля, будет нормальная магнитосфера, без бурь. А уже в воскресенье, 27 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильным магнитным волнениям.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Дата публикации
Количество просмотров
183
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