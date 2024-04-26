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Магнитные бури: прогноз на выходные, 27-28 апреля

Магнитные бури: прогноз на выходные, 27-28 апреля

Прогноз магнитных бурь на 27 и 28 апреля / Фото: www.credits

В выходные ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-28 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 27 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильному магнитному волнению, способному влиять на самочувствие людей. А в воскресенье, 28 апреля, ожидается понижение солнечной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень) – слабое воздействие на организм человека.

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