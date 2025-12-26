Магнитные бури: прогноз на выходные, 27-28 декабря

Будут ли магнитные бури в выходные / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-28 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 декабря, ожидается низкая солнечная активность, которая вызовет лишь слабые магнитные волнения с К-индексом 1-2 (зеленый уровень) — на самочувствие людей они не повлияют.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.