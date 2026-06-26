Магнитные бури: прогноз на выходные, 27-28 июня

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-28 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 27 июня, ожидаются лишь слабые магнитные волнения с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню геомагнитной активности. Такие колебания считаются умеренными и, как правило, не оказывают заметного влияния на самочувствие большинства людей.

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В воскресенье, 28 июня, солнечная активность продолжит снижаться. К-индекс опустится до значения 2, что соответствует зеленому уровню и свидетельствует о практически полном отсутствии геомагнитных возмущений. Магнитных бурь в этот день не прогнозируется.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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