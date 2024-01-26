Магнитные бури: прогноз на выходные, 27-28 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-28 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 27 января, ожидает геомагнитная активность с К-индексом 5 (красный уровень), который соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 28 января, активность немного спадет – до К-индекса 4 (желтый уровень), но все равно буря будет оставаться достаточно сильной.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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