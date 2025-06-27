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Магнитные бури: прогноз на выходные, 28—29 июня
В выходные ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 28—29 июня 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу и воскресенье, 28 и 29 июня, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3-4, что соответствует магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.