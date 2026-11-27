Будут ли магнитные бури в выходные / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 28-29 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В субботу, 28 ноября, ожидаются незначительные геомагнитные возмущения. К-индекс может достигать 4, что соответствует желтому уровню активности. Такие колебания не относятся к магнитным бурям и не должны оказывать существенного влияния на самочувствие большинства людей.

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Уже в воскресенье, 29 ноября, солнечная активность снизится. Магнитосфера Земли постепенно стабилизируется, а К-индекс, согласно прогнозу, не превысит 2–3. Магнитных бурь и ощутимых геомагнитных волнений в этот день не ожидается.

Таким образом, выходные завершатся на фоне спокойной геомагнитной обстановки. После небольших возмущений в субботу воскресенье обещает быть более спокойным.

Отметим, прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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