Магнитные бури: прогноз на выходные, 28-29 сентября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 28-29 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 28 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим магнитным волнениям. Однако уже в воскресенье, 29 сентября, ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень).

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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