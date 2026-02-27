Будут ли магнитные бури в выходные / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 28 февраля — 1 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу 28 февраля, ожидаются слабые магнитные волнения, неспособные влиять на самочувствие людей. Однако, в воскресенье, 1 марта, будет повышение солнечной активности, которое вызовет слабые магнитные бури.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.