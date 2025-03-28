Магнитные бури: прогноз на выходные, 29-30 марта

Прогноз магнитных бурь на 29 и 30 марта / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29-30 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 29 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень) – магнитные волнения, способные повлиять на самочувствие только метеозависимых людей. А уже в воскресенье, 30 марта, магнитосфера придет в норму.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.