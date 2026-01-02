Магнитные бури: прогноз на выходные, 3-4 декабря

Какая магнитная буря будет в выходные / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-4 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 3 декабря, ожидается повышение солнечной активности, которая вызовет сильную магнитную бурю с К-индексом 6 (красный уровень), способную влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 4 декабря, буря немного утихнет, но все же останется ощутимой для метеозависимых людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.