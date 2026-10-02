Магнитные бури: прогноз на выходные, 3-4 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-4 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Реклама

В субботу и воскресенье, 3–4 октября, ожидается высокая солнечная активность, которая вызовет магнитную бурю с К-индексом 5, соответствующую красному уровню геомагнитной активности. Такое усиление солнечной активности может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Реклама

В эти дни возможны головная боль, повышенная утомляемость, слабость и перепады настроения. Особенно внимательно к своему самочувствию стоит относиться людям, которые чувствительны к изменениям погоды и геомагнитной обстановки.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Новости партнеров

Новости партнеров