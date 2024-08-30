Магнитные бури: прогноз на выходные, 31 августа – 1 сентября

В выходные не ожидается высокой солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 31 августа – 1 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу и воскресенье, 31 августа – 1 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере, магнитные бури отсутствуют, однако возможны небольшие магнитные волнения в первой половине воскресенья.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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