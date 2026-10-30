В выходные Украину накроет магнитная буря / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 31 октября — 1 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В последние выходные октября и начале ноября ожидается повышение геомагнитной активности. По прогнозу, в субботу, 31 октября, магнитосфера Земли может оказаться под воздействием слабой магнитной бури уровня G1. Ее интенсивность достигнет К-индекса 5.

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В воскресенье, 1 ноября, геомагнитная обстановка также останется нестабильной. В отдельные периоды возможны возмущения, соответствующие уровню магнитной бури G1. При этом активность будет постепенно снижаться.

Такие колебания могут вызывать беспокойство у метеочувствительных людей, однако реакция на геомагнитные изменения индивидуальна. Специалисты рекомендуют в эти дни соблюдать привычный режим сна и отдыха, избегать переутомления и следить за самочувствием.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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