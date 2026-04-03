Магнитные бури: прогноз на выходные, 4-5 апреля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-5 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 4 апреля, ожидается повышенная солнечная активность, которая может привести к магнитной буре с К-индексом 5. Такой уровень считается умеренно сильным и способен повлиять на метеозависимых людей. В этот день возможны головные боли, усталость, снижение концентрации, перепады артериального давления и нарушения сна. Также не исключены незначительные перебои в работе радиосвязи и GPS.

Реклама

В воскресенье, 5 апреля, солнечная активность немного снизится, однако останется на повышенном уровне. Геомагнитный фон будет нестабильным, с периодическими колебаниями, которые могут ощущаться как лёгкий дискомфорт, особенно у чувствительных людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.