Магнитные бури: прогноз на выходные, 4-5 июля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-5 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 4 июля, ожидается заметное усиление солнечной активности. По прогнозам специалистов, Землю накроет магнитная буря с К-индексом 5–6, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. Такие возмущения считаются сильными и могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

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Специалисты рекомендуют по возможности избегать переутомления, соблюдать питьевой режим, больше отдыхать и отказаться от чрезмерных физических нагрузок.

В воскресенье, 5 июля, солнечная активность немного снизится, однако геомагнитный фон останется повышенным. Несмотря на ослабление магнитной бури, отдельные магнитные волнения все еще могут ощущаться, особенно людьми, чувствительными к изменениям космической погоды.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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