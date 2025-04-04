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Магнитные бури: прогноз на выходные, 5-6 апреля
В выходные ожидается высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-6 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 5 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывая незначительные недомогания. В воскресенье, 6 апреля, буря немного утихнет, до К-индекса 4 (желтый уровень), что соответствует магнитным волнениям.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.