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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури: прогноз на выходные, 5-6 апреля

В выходные ожидается высокая солнечная активность.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на выходные, 5-6 апреля

Прогноз магнитных бурь на выходные, 5-6 апреля / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-6 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 5 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывая незначительные недомогания. В воскресенье, 6 апреля, буря немного утихнет, до К-индекса 4 (желтый уровень), что соответствует магнитным волнениям.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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