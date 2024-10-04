Магнитные бури: прогноз на выходные, 5-6 октября

В выходные ожидается сильные магнитные бури.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5-6 октября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 5 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, которая будет сохранять свою силу и в воскресенье, 6 октября.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Читайте также:
- Как улучшить память: 14 естественных, подтвержденных наукой способов
- Топ-5 углеводов, которые следует употреблять при инсулинорезистентности
- Как природные ароматы влияют на наше тело и разум