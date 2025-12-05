ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
243
Время на прочтение
1 мин

Магнитные бури: прогноз на выходные, 6-7 декабря

В выходные ожидается перепады солнечной активности.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Будут ли в выходные магнитные бури?

Будут ли в выходные магнитные бури? / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-7 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 6 декабря, ожидаются умеренные магнитные волнения с К-индексом 4 (желтый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 7 декабря, в первой половине дня солнечная активность снизится — возможны лишь слабые магнитные волнения, однако уже к вечеру намечается ощутимая магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Дата публикации
Количество просмотров
243
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie