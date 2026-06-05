Магнитные бури: прогноз на выходные, 6-7 июня

Будут ли магнитные бури в выходные / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-7 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 6 июня, прогнозируется высокая солнечная активность, которая может привести к магнитной буре с К-индексом 5 (красный уровень). Такой уровень геомагнитных возмущений считается умеренно сильным и способен повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Специалисты рекомендуют в период магнитной бури избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим отдыха и уделять особое внимание своему самочувствию.

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В воскресенье, 7 июня, солнечная активность начнет постепенно снижаться. Несмотря на это, геомагнитная обстановка все еще может оставаться слегка возмущенной, а остаточные последствия магнитной бури будут ощущаться некоторыми чувствительными людьми. Однако интенсивность колебаний станет заметно ниже, по сравнению с предыдущим днем.

По предварительным прогнозам, к началу новой недели магнитосфера Земли начнет возвращаться к более спокойному состоянию, а риск сильных геомагнитных возмущений существенно уменьшится.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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