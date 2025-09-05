- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 522
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури: прогноз на выходные, 6—7 сентября
В выходные ожидается повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6—7 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 6 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, ощутимой для метеозависимых людей. А в воскресенье, 7 сентября, солнечная активность снизится до К-индекса 4 (желтый уровень) — магнитных волнений.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.