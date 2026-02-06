Магнитные бури: прогноз на выходные, 7-8 февраля

Будут ли магнитные бури в выходные / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 7-8 февраля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 7 февраля, ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), которая вызовет магнитные волнения, незаметные для людей. В воскресенье, 8 февраля, солнечная активность повысится, вызвав магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), которая утихнет к концу дня.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.