Магнитные бури: прогноз на выходные, 7-8 ноября

В выходные Украину накроет магнитная буря / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 7-8 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В субботу и воскресенье, 7–8 ноября, ожидается повышение геомагнитной активности. По прогнозу, магнитосфера Земли будет находиться под воздействием геомагнитных возмущений, а К-индекс в отдельные периоды достигнет отметки 5. Это соответствует магнитной буре минимального уровня G1.

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Наиболее заметные колебания прогнозируются в ночь с пятницы на субботу. В воскресенье геомагнитная активность также может периодически усиливаться, однако между такими периодами ожидается некоторое снижение возмущений.

Метеочувствительным людям стоит внимательнее относиться к своему самочувствию и не забывать об отдыхе.

Отметим, прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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