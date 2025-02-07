Магнитные бури: прогноз на выходные, 8-9 февраля

В выходные не ожидается сильных магнитных бурь.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-9 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 8 февраля, ожидаются небольшие магнитные волнения, неспособные влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 9 февраля, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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