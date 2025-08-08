Магнитные бури: прогноз на выходные, 9—10 августа

Прогноз магнитных бурь на 9 и 10 августа / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9—10 августа 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 9 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. В воскресенье, 10 августа, солнечная активность немного снизится, но, возможно, будет оставаться ощутимой.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.