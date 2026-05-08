Магнитные бури: прогноз на выходные, 9-10 мая

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9-10 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 мая, ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом 3–4 (зеленый и желтый уровни). Такие показатели соответствуют слабым геомагнитным колебаниям, которые считаются незначительными и не способны существенно повлиять на самочувствие большинства людей.

Магнитосфера Земли в эти дни останется относительно стабильной, без резких всплесков активности и сильных магнитных бурь. Возможны лишь небольшие колебания геомагнитного фона, которые обычно проходят практически незаметно даже для метеозависимых людей. Специалисты отмечают, что при подобном уровне солнечной активности серьезных рисков для здоровья не возникает.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

