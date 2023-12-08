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Магнитные бури, прогноз на выходные: чего ожидать от солнечной активности 9 и 10 декабря

Автор
Юлия Кудринская
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Магнитные бури, прогноз на выходные: чего ожидать от солнечной активности 9 и 10 декабря

Чего ожидать от солнечной активности 9 и 10 декабря / Фото: Credits

Завтра ожидается буря красного уровня, которая уже утихнет к воскресенью.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на выходные 9-10 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 9 декабря, ожидается достаточно сильная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень), способная влиять на самочувствие людей. Но уже в воскресенье, 10 декабря, ее мощность понизится до зеленого уровня с индексом 3 и магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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