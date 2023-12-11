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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 декабря

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 декабря

Прогноз магнитных бурь на 11-13 декабря / Фото: Credits

Сегодня ожидается высокая геомагнитная активность, которая уже завтра придет в норму.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 11 декабря, ожидается достаточно сильная магнитная буря с К-индексом 5 – красный уровень, которая уже 12 и 13 декабря снизится до индекса 3 – зеленого уровня – и магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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Дата публикации
Просмотры
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