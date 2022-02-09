Магнитотерапия: какие болезни помогает лечить магнитное поле

Процедуры с использованием магнитного поля помогают уменьшить боль и воспаление, снизить отек и ускорить процесс заживления.

Современная медицина использует все больше инновационных методов для улучшения самочувствия пациентов и лечения заболеваний различной природы. Одним из методов, проявляющих выраженный обезболивающий эффект, является магнитотерапия, т.е. лечение магнитным полем. Воздействие магнитотерапии сводится к проникновению через организм низкочастотных магнитных полей, вызывая изменение биологических функций тканей, что в свою очередь приводит к мобилизации регенеративных и иммунных процессов. О лечении магнитным полем рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что такое магнитотерапия? При каких заболеваниях поможет?

Магнитное поле, используемое в физиотерапии, представляет собой вид энергии, генерируемый действием магнитов и специальных устройств (низкочастотное импульсное магнитное поле). Благодаря свойствам магнитотерапии этот вид лечения имеет много преимуществ.

Как правило, применяют магнитное поле частотой не более 60 Гц, чаще всего оно импульсное. Указанные импульсы могут иметь форму прямоугольников, треугольников или синусоидов. Первые применяются, когда патологический процесс затрагивает костные структуры. Треугольники предназначены для участков суставных хрящей, связочных и сухожильных элементов. Последние (синусоиды) лучше всего работают при дисфункциях мышц и компонентов нервной системы.

Магнитотерапия – физиотерапевтическая процедура, очень часто входящая в состав реабилитации. Применяется при лечении различных видов заболеваний суставов, костей, остеопороза, кожных заболеваний, артериальной гипертензии, а также женских заболеваний. Воздействуя на клетки магнитным полем, ускоряется процесс заживления тканей. Магнитотерапия также уменьшает боль и оказывает противовоспалительное действие, особенно при ревматоидном артрите.

Показаниями к лечению магнитными полями являются:

остеоартроз конечностей и суставов позвоночника;

ревматоидный артрит;

воспаление суставов и околосуставных тканей;

посттравматические состояния и спортивные травмы;

трудно заживающие раны и ожоги;

нарушения периферического кровообращения;

заболевания скелета (остеопороз);

невралгия тройничного нерва;

воспаление бронхов и околоносовых пазух;

болезни малого таза у женщин;

головные боли;

изъязвления и трофические изменения на голенях.

Дополнительным преимуществом использования магнитного поля является отсутствие необходимости какой-либо подготовки к процедуре. Еще одни плюс – энергия, излучаемая при терапии магнитным полем, проникает через барьеры в виде одежды, повязок, металлических имплантатов и т.п. С учетом показаний и правильного подбора импульсов магнитное поле не оказывает вреда и не вызывает побочных эффектов. Однако существуют некоторые ограничения на его использование:

беременность;

раковые опухоли;

электронные имплантаты (например, кардиостимуляторы);

инфекционные заболевания в острой фазе;

менструальное кровотечение;

облитерирующий тромбангиит.

Лечение также можно проводить детям, а само использование магнитного поля в реабилитации практически не имеет побочных эффектов.

Какие эффекты можно ожидать от магнитотерапии

Воздействие на тело магнитным полем помогает увеличивать способность клеток использовать кислород, а также влиять на энергетические изменения в организме. Таким образом, можно выделить следующие эффекты от магнитотерапии:

улучшение кровообращения;

укрепление иммунной системы;

уменьшение отека мягких тканей;

снижение выраженности воспалительного процесса;

уменьшение болей;

ускорение заживления переломов костей;

улучшение регенерации мягких тканей и суставов;

снижение мышечного напряжения;

регенерация нервной ткани.

Вышеупомянутые эффекты подтверждают широкую область применения лечения магнитным полем. Несомненно, такая терапия улучшает качество жизни при хронических заболеваниях, а также выздоровление при остром воспалении.

Как выглядит процедура с применением магнитного поля

Магнитотерапия не требует специальной подготовки. Механизм действия магнитного поля позволяет проводить процедуру в одежде, без необходимости оголять пораженный участок.

Перед процедурой специалист попросит убрать такие предметы, как мобильные телефоны, часы, слуховые аппараты и кредитные карты. Манипуляция обычно занимает 10-15 минут, при этом больной находится в положении лежа. Манипуляция достаточно комфортная, можно почувствовать тепло и приятное покалывание в месте воздействия магнитным полем.

Побочные эффекты магнитного поля в реабилитации

После процедуры (в крайне редких случаях) могут возникать такие побочные эффекты, как временное нарушение остроты зрения, бессонница или снижение артериального давления. Иногда могут быть раздражительность, проблемы с концентрацией внимания и периодическое ухудшение симптомов основного заболевания.

Отметим, что при правильных дозах и показаниях побочные эффекты магнитного поля в реабилитации вообще не должны возникать. Поэтому магнитотерапию нужно проходить только у квалифицированных специалистов.

Магнитотерапия и магнитостимуляция – процедуры, которые часто путают

И магнитотерапия, и магнитостимуляция являются формами физиотерапии, в которых используется лечебный эффект переменного магнитного поля. Они имеют схожее применение и могут использоваться при одних и тех же заболеваниях, хотя их реабилитационный эффект может различаться.

Основное различие между ними заключается в индукции и частоте используемого магнитного поля. При магнитотерапии используются более высокие значения индукции и более низкие частоты (1-100 Гц), а при магнитостимуляции – более низкие значения индукции и более высокая частота (даже до 3000 Гц).

Первый тип лечения имеет более длинную историю – его истоки восходят к 1970-м годам, а второй метод терапии был разработан уже в 21 веке и основан на гораздо более технологичных запатентованных решениях.

Читайте также: