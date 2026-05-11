Магний / © Credits

Реклама

Сон — не просто пауза между двумя днями, это сложный биологический процесс, который регулирует настроение, концентрацию, иммунитет и даже уровень стресса. Поэтому неудивительно, что тема качественного сна стала одной из ключевых в современной дискуссии о здоровье и здоровом образе жизни.

По информации издания EatingWell, магний — один из самых популярных минералов в контексте сна. Он участвует в сотнях процессов в организме, в частности влияет на работу нервной системы и регуляцию сна.

Магний может поддерживать сон благодаря своей способности расслаблять нервную систему. Как объясняет исследовательница Мария Пино, магний может помогать при бессоннице, путем восстановления баланса нейромедиаторов в мозге. В частности он блокирует чрезмерную активность глутамата, возбуждающего сигнала, и. усиливает действие GABA — ключевого нейромедиатора покоя

Реклама

GABA отвечает за успокоение нервной системы, поэтому его активность влияет на более легкое засыпание и более глубокий сон.

Кроме того, по словам эксперта, магний может влиять и на циркадные ритмы — внутренние «биологические часы». У здоровых людей он способен повышать уровень мелатонина, гормона сна, который помогает организму переходить в режим отдыха.

Когда принимать магний

Самая распространенная рекомендация экспертов — принимать магний за 30-60 мин до сна. Диетолог Уитни Стюарт https://whitnessnutrition.com/about/ объясняет, что это время позволяет организму начать усвоение минерала именно тогда, когда тело переходит в режим «успокоения».

Ее мнение поддерживает диетолог Джоанна Кац и отмечает, что магний обычно принимают раз в день вечером и регулярно в течение нескольких недель.

Реклама

В то же время исследования не доказывают, что вечерний прием является единственно правильным. Однако есть важный психологический эффект, когда магний становится частью вечернего ритуала, он работает как сигнал мозга о подготовке ко сну.

Магний работает лучше, если совмещен с рутинными успокаивающими действиями, вроде, приглушенного света, чтения, легкой растяжки и спокойных вечерних привычек

Так формируется «цепочка сигналов», которая помогает телу понять, что пришло время спать.

Какую форму магния выбрать

Не все добавки магния одинаковы, разные формы по-разному усваиваются и влияют на организм. По словам Уитни Стюарт, лучше переносятся и усваиваются:

Реклама

магний глицинат — содержит аминокислоту глицин, которая имеет легкий успокаивающий эффект.

магний L-треонат — может проникать через гематоэнцефалический барьер и потенциально поддерживать работу мозга

Магний цитрат и оксид часто используют в доступных добавках, но они могут иметь слабительный эффект. Это означает, что вместо спокойной ночи можно получить лишние пробуждения.

Дозировка и безопасность

Обычно рекомендуемая доза для взрослых — 200-400 мг в день. Специалисты советуют начинать с более низкой дозы, чтобы проверить реакцию организма, но перед началом употребления необходимо обязательно проконсультироваться с вашим врачом.

Несмотря на то, что магний является природным минералом, он может взаимодействовать с лекарствами:

магний может снижать артериальное давление, а это важно для людей, принимающих препараты от гипертонии

уменьшать эффективность некоторых антибиотиков

влиять на действие гормонов щитовидной железы

Поэтому между приемом магния и лекарств обычно рекомендуют делать интервал в несколько часов и обязательно консультироваться с врачом. Несмотря на популярность, магний не заменяет базовую гигиену сна. Он может мягко поддержать процесс засыпания, но главное влияние имеют ежедневные привычки.

Реклама

Магний может стать мягкой поддержкой для тех, кто ищет более спокойный вечер и легкое засыпание. Чаще всего его советуют принимать за 30-60 мин до сна, чтобы он естественно вписался в вечерний ритуал. Но главная идея, которую подчеркивают эксперты, проста: магний — лишь один элемент большой системы. Настоящее качество сна там, где есть регулярность, тишина, темнота и забота о собственном ритме жизни.

Новости партнеров