Магний, шафран, витамин D: добавки, которые могут уменьшить беспокойство

Добавки не заменят комплексное лечение тревожных расстройств, но есть некоторые, хорошо поддерживающие тело во время терапии — независимо от того, какие из них вы выберете.

Если мы наблюдаем серьезные симптомы тревоги, конечно, следует обратиться к врачу, психологу или другому специалисту, который поможет разработать индивидуальный план лечения, включая возможное использование пищевых добавок.

Какие добавки могут помочь пациенту в борьбе с тревожными расстройствами, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что такое тревожные расстройства

Тревожные расстройства относятся к группе невротических расстройств и включают, среди прочего: генерализованное тревожное расстройство (ГТР), паническое расстройство с агорафобией или без нее, социальное тревожное расстройство или специфические фобии. Лечение часто включает терапию у психиатра или терапевта, которые используют такие методы, как когнитивно-поведенческая терапия или лекарственная терапия.

Биологические добавки и тревожные расстройства

Некоторые научные исследования показывают, что диетические изменения, в частности, прием определенных витаминов и минералов, также могут быть полезны для людей с тревожными расстройствами. Среди полезных и самых популярных – магний, шафран и витамин D.

Магний при повышенной тревожности

Магний является принципиальным минералом, нужным для правильного функционирования фактически каждой системы человеческого организма. Согласно результатам нескольких исследований, он может играть важную роль в облегчении симптомов тревоги и плохого настроения.

В систематическом обзоре 2017 проанализированы результаты 18 различных исследований. Исследователи обнаружили, что добавки магния могут улучшить качество жизни людей, склонных к тревожности, но, к сожалению, качество доказательств, полученных в то время, было низким.

В то же время небольшое исследование, проведенное в 2016 году, показало, что женщинам, склонным к тревоге, также чувствующим предменструальный синдром, значительно помог прием добавок магния.

Магний можно принимать в таблетках или разнообразить рацион питания, где уже есть этот микроэлемент – цельнозерновые продукты, шпинат, киноа, миндаль, кешью, темный шоколад.

Обратите внимание, что прием высоких доз магния может вызвать диарею. Начинайте прием магния с более низкой дозы и обязательно после консультации с врачом.

Шафран при повышенной тревожности

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Целебные свойства шафрана известны во всем мире на протяжении веков. Цветок шафрана особенно рекомендуется для нервной системы как средство от стресса, повышенной тревожности, беспокойства и плохого настроения. Все благодаря его влиянию на концентрацию нейротрансмиттеров в головном мозге. Содержащиеся в шафране соединения взаимодействуют с человеческими рецепторами NMDA и GABAA — поэтому экстракт цветков шафрана является очень хорошим антидепрессантом.

Кроме прочего, в шафране содержится кроцин – соединение, поддерживающее психическое здоровье, повышая уровень серотонина, дофамина и норадреналина. Он работает аналогично синтетическим антидепрессантам, потому помогает поддерживать эмоциональный баланс и хорошее настроение. Именно поэтому цветки шафрана часто используются в производстве БАДов для улучшения настроения.

Хотя шафран – роскошная специя, он может вызывать множество побочных эффектов. Прежде всего слишком высокие дозы не рекомендуются беременным, поскольку они могут привести к выкидышу. Детям также следует избегать применения шафрана, поскольку нет исследований безопасных доз этого растения.

Витамин D3 при повышенной тревожности

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О витамине D3 (холекальциферол) написано почти все. Витамин D играет немаловажную роль в здоровье нервов и мозга, а также в регуляции настроения. Исследования показали связь между уровнем витамина D и течением депрессии.

Исследование 2017 показало, что употребление добавок с витамином D улучшает настроение во время депрессии у людей со вторым типом диабета.

Еще один эксперимент 2020 г. с участием 106 человек с депрессией показал, что употребление витамина D ежедневно в течение 6 месяцев приводило к значительному улучшению симптомов тревоги по сравнению с пациентами из контрольной группы.

Но важно помнить, что употребление витамина D, даже в небольших дозах, должно быть рекомендовано только после проведения анализа на определение его концентрации в организме.

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