Как меняется женщина во время первой и второй беременности / © Credits

Реклама

Беременность меняет тело — это очевидно, но то, что происходит с мозгом, не менее удивительно. Новое исследование, о котором пишет издание Women’s Health, показывает, что во время второй беременности мозг женщины работает иначе, чем во время первой. И эти изменения не случайны, а продуманы до деталей природой.

Идея того, что «мамин мозг» становится менее собранным, давно существует в популярной культуре. Однако наука говорит обратное, что во время беременности мозг не ослабевает — он адаптируется. Его задача — подготовить женщину к новому этапу жизни, а именно, установление эмоциональной связи с ребенком, реагирование на его потребности и управление новыми вызовами. И, как оказалось, этот процесс не является одинаковым для каждой беременности.

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в Nature Communications, охватило 110 женщин:

Реклама

40 стали мамами впервые

30 — во второй раз

40 — не были беременными

Ученые наблюдали за участницами до беременности и после родов, использовали МРТ-сканирование мозга и опросники по психическому состоянию. Целью было понять, как именно меняется мозг в разные периоды материнства.

Первая беременность

У женщин, которые становились мамами впервые, зафиксировали значительные изменения в участках мозга, связанных с саморефлексией, социальным восприятием, пониманием других людей и формированием идентичности. Это означает, что мозг буквально «перенастраивается» вокруг новой роли мамы.

Вторая беременность

У женщин, у которых уже есть дети, изменения были менее выраженными и «точечными». Но появились новые особенности, а именно, активнее менялись зоны, которые отвечают за внимание к внешним задачам, концентрацию, обработку сенсорной информации, такие как зрение, осязание или звук, движение и координацию. Иначе говоря, мозг начинает работать в режиме многозадачности, что логично, когда детей уже больше одного.

Почему это происходит

Исследование не ставило целью объяснить причины, но у экспертов есть несколько теорий. Нейробиолог Эльселин Хукзема предполагает, что мозг может по-другому реагировать на гормоны беременности во второй раз и эти изменения имеют «адаптивную» функцию, а именно облегчить жизнь мамы с несколькими детьми. Невролог Клиффорд Сегил добавляет, что тело и мозг уже «знают процесс», поэтому происходит своеобразная «тонкая настройка». Впрочем, важно помнить, что опыт второй беременности может быть разным, для кого-то он спокойнее, а для кого-то, наоборот, сложнее.

Реклама

Изменения в мозге могут помогать лучше распределять внимание, быстрее реагировать на потребности детей и справляться с многозадачностью. Однако наука пока осторожна в выводах, эти эффекты еще требуют дополнительных исследований.

Психиатр Кэтрин Бирндорф отмечает, что мозг женщины меняется именно так, как нужно для материнства. Это не сбой и не слабость, а сложный, точный и очень естественный процесс адаптации.

Материнство меняет не только жизнь, оно буквально меняет мозг. И каждая беременность добавляет новый уровень этой адаптации. Первая — формирует новую идентичность, вторая — помогает справиться с новыми вызовами. И, возможно, самое важное, что стоит запомнить, ваш мозг не подводит вас в этот период, он работает для вас и делает достаточно мудро, чем мы привыкли думать.