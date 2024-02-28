Массируйте спину две минуты: физиотерапевт рассказал, как справиться с панической атакой

Первые признаки панической атаки похожи на сердечный приступ, но, в отличие от сердечного приступа, с панической атакой можно справиться.

Во время панической атаки может быть затруднено дыхание, появляется онемение или покалывание в теле и конечностях, вас накрывают волны жара и холода, появляется дрожь.

Максим Бондарь - физиотерапевт и реабилитолог - показал простой прием, который поможет справиться с панической атакой.

Если у вас начинается паническая атака, вы чувствуете повышенное сердцебиение слева под лопаткой. Мышцы в том месте спазмируются, вы чувствуете, что вам не хватает воздуха, и это еще больше ухудшает ваше состояние. Чтобы остановить паническую атаку, вам нужно размассировать точку под левой лопаткой.

Сделать это удобнее всего при помощи теннисного мячика, который нужно установить под левой лопаткой, прижать спиной к стене и помассировать. Если под руками у вас нет мяча, найдите любой угол или выступ стены или мебели и упритесь в него спиной так, чтобы была возможность размассировать спазмированные мышцы под левой лопаткой. Продолжайте массировать примерно две минуты, пока не снимете спазм.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или профилактики.

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