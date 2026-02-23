- Дата публикации
Матча и сон — почему послеобеденный зеленый напиток может повлиять на ваш отдых
Если вы любите послеобеденный матча, чтобы «подзарядиться энергией», возможно, стоит немного подождать. Оказывается даже этот «полезный» напиток может нарушать сон, если его употреблять поздно.
Матча — это не просто тренд среди здорового питания. Этот зеленый порошок из Японии богат антиоксидантами, стимулирует мозг и дарит мягкую бодрость. Но по своей природе он содержит кофеин, так что даже если он кажется «мягче» кофе, употребление его вечером может влиять на ваш сон, так же как и крепкий кофе. Издание EatingWell рассказало, почему это происходит и как наслаждаться вкусом матча, без неприятных последствий.
Как матча может нарушать сон
Кофеин в составе. Хотя по сравнению с кофе его меньше, матча все же содержит от 19 до 44 мг кофеина на грамм, тогда как обычный зеленый чай — только 11-25 мг. Кофеин задерживает выработку мелатонина, нарушает циркадные ритмы и может увеличить время засыпания.
Сон становится менее эффективным. Кофеин сокращает глубокий сон, важный для отдыха, восстановления, памяти и обмена веществ. Если выпить матча поздно днем, можно дольше засыпать и спать меньше на 30-45 мин.
Дополнительные стимуляторы. Современные латте или готовые бутылочные версии матча часто содержат сахар, экстракты кофе или гуарану. Такие добавки повышают стимуляцию и делают напиток еще более «активным», а это ухудшает сон.
Как правильно наслаждаться матчей
Пейте раньше: за 8-9 часов до сна.
Выбирайте без сахара или с низким содержанием сахара.
Попробуйте альтернативу, например, зеленый чай с низким содержанием кофеина или травяные чаи без кофеина.
Полезные хитрости
Больше солнечного света по утрам помогает настроить циркадный ритм.
Регулярное и сбалансированное питание: достаточно белков и углеводов поддерживает выработку мелатонина.
Не ешьте поздно, ведь вечерний прием пищи ухудшает сон.
Избегайте алкоголя перед сном, ведь с ним вы можете быстрее заснуть, однако снижается качество отдыха.
Матча — отличный способ взбодриться и насладиться ароматом, но помните о времени. Употребляйте его в первой половине дня, выбирайте минимум сахара и избегайте дополнительных стимуляторов. Так вы сохраните бодрость и обеспечите себе спокойный сон, который вас восстановит.