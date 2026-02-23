Почему послеобеденный зеленый напиток может повлиять на ваш отдых / © Credits

Матча — это не просто тренд среди здорового питания. Этот зеленый порошок из Японии богат антиоксидантами, стимулирует мозг и дарит мягкую бодрость. Но по своей природе он содержит кофеин, так что даже если он кажется «мягче» кофе, употребление его вечером может влиять на ваш сон, так же как и крепкий кофе. Издание EatingWell рассказало, почему это происходит и как наслаждаться вкусом матча, без неприятных последствий.

Как матча может нарушать сон

Кофеин в составе. Хотя по сравнению с кофе его меньше, матча все же содержит от 19 до 44 мг кофеина на грамм, тогда как обычный зеленый чай — только 11-25 мг. Кофеин задерживает выработку мелатонина, нарушает циркадные ритмы и может увеличить время засыпания.

Сон становится менее эффективным. Кофеин сокращает глубокий сон, важный для отдыха, восстановления, памяти и обмена веществ. Если выпить матча поздно днем, можно дольше засыпать и спать меньше на 30-45 мин.

Дополнительные стимуляторы. Современные латте или готовые бутылочные версии матча часто содержат сахар, экстракты кофе или гуарану. Такие добавки повышают стимуляцию и делают напиток еще более «активным», а это ухудшает сон.

Как правильно наслаждаться матчей

Пейте раньше: за 8-9 часов до сна.

Выбирайте без сахара или с низким содержанием сахара.

Попробуйте альтернативу, например, зеленый чай с низким содержанием кофеина или травяные чаи без кофеина.

Полезные хитрости

Больше солнечного света по утрам помогает настроить циркадный ритм.

Регулярное и сбалансированное питание: достаточно белков и углеводов поддерживает выработку мелатонина.

Не ешьте поздно, ведь вечерний прием пищи ухудшает сон.

Избегайте алкоголя перед сном, ведь с ним вы можете быстрее заснуть, однако снижается качество отдыха.

Матча — отличный способ взбодриться и насладиться ароматом, но помните о времени. Употребляйте его в первой половине дня, выбирайте минимум сахара и избегайте дополнительных стимуляторов. Так вы сохраните бодрость и обеспечите себе спокойный сон, который вас восстановит.