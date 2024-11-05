Матча латте: вся правда об этом напитке

В последнее время матч латте стал настоящим хитом среди ценителей здорового питания и поклонников здорового образа жизни. Этот напиток, сделанный из порошка зеленого чая, обладает особым вкусом, цветом и считается полезным для организма благодаря высокому содержанию антиоксидантов и других полезных веществ.

Однако, на самом деле этот трендовый напиток не всегда так полезен, как кажется на первый взгляд. Нутрициолог Jenna Hope поделилась своими откровенными мыслями о "популярном матче лате" и его неожиданных скрытых опасностях.

Почему настоящий матча – это не всегда тот напиток, который подают в кафе

Истинные ценители этого напитка знают, что у настоящего матча мягкий травяной вкус с тонким сладковатым привкусом. Но в погоне за модой и разнообразием вкусов, кофейни добавляют разные сиропы, искусственные ароматизаторы и подсластители, превращая матча латте во что-то другое. Сейчас в кафе можно найти варианты на любой вкус: матча с добавлением черники, клубники, ванили или даже банана. Это, безусловно, придает напитку новые вкусовые оттенки, но, как отмечает нутрициолог, может принести больше вреда, чем пользы.

На что обратить внимание

Настоящий матча латте может быть полезным, но его многочисленные модные вариации часто становятся более похожими на десерт, чем на полезный напиток.

Переизбыток сахара

Многие кофе добавляют в матче латое сахар и различные подслащенные сиропы, чтобы сделать напиток более привлекательным для потребителей. Эти ингредиенты скрывают естественный вкус матча и добавляют в напиток большое количество сахара. Такой напиток может содержать даже больше сахара, чем некоторые классические десерты и вместо ожидаемой пользы способствовать риску развития диабета, набора веса и повышению уровня сахара в крови.

Искусственные ингредиенты

Для придания матча латте "нового вкуса", клубничного, черничного или ванильного, в кафе часто используют искусственные ароматизаторы и консерванты. Эти добавки улучшают вкус и обеспечивают долговечность напитка, но могут содержать вредные для здоровья подсластители. Натуральный вкус матча перекрывается синтетическими ингредиентами, не имеющими никакой пользы для организма и даже вызывающих аллергические реакции.

Высокая калорийность

Известно, что калории – не враг, когда мы осознанно подходим к их потреблению. Однако многие, когда заказывают матча латте, не догадываются, что этот "полезный" напиток может содержать больше калорий, чем обычная чашка кофе. Как правило, калории, употребленные в виде напитков с высоким содержанием сахара, не учитываются мозгом так, как калории из твердых продуктов, что часто может привести к желанию съесть еще больше. Такая неочевидная калорийность может способствовать набору лишнего веса и отдаляет от здорового образа жизни.

Есть ли смысл употреблять матча латте

В итоге можно сказать, что модный матча латте – не больше, чем молочный коктейль с зеленым порошком, а иногда и с несколькими антиоксидантами. Если вы хотите порадовать себя напитком, смело выбирайте молочный коктейль и наслаждайтесь, но будьте честны с собой и не давайте напитку статус "здоровый".

Как сделать матча латте полезным

Для тех, кто хочет действительно извлечь пользу от матча, лучшим вариантом будет приготовление этого напитка дома.

Рецепт очень прост:

Смешайте чайную ложку матча с небольшим количеством горячей воды, добавьте горячее или вспененное молоко (овсяное, миндальное или коровье) и наслаждайтесь естественным вкусом напитка.

Если вам все же хочется добавить сладости, можно добавить натуральный подсластитель, например мед или стевию. Такой домашний матча латте не будет содержать вредоносных добавок и станет действительно полезным дополнением к вашему рациону.

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