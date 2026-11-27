- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 2 мин
Мед вместо сиропа от кашля: какое сладкое средство лучше
Оказывается, ложка меда перед сном — не просто бабушкин рецепт, натуральный мед может облегчать кашель, успокаивать раздраженное горло и помогать лучше спать во время простуды. Однако есть несколько важных нюансов.
Кашель, который не даёт заснуть ночью или заставляет постоянно отвлекаться на работе, — проблема, знакомая многим. Обычно в таких случаях мы ищем в аптечке сироп или леденцы. Однако, как сообщает издание Cleveland Clinic, иногда помочь может обычный продукт, который уже есть на кухне, — мед.
Семейный врач Элизабет Рейнболт объясняет, что мед обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, а его способность смягчать горло подтверждается современными исследованиями.
Как мёд облегчает кашель
Успокаивает раздраженное горло. Мед обволакивает слизистую оболочку, смягчает её и помогает успокоить нервные окончания, вызывающие кашлевой рефлекс.
Помогает справиться со слизью. Он может способствовать разжижению густой слизи, благодаря чему уменьшается необходимость постоянно откашливаться.
Облегчает ночной кашель. Если приступы кашля мешают спать, ложка меда перед сном может уменьшить раздражение и помочь организму полноценно отдохнуть.
Еще одно преимущество — мед, как правило, не вызывает таких побочных эффектов, как сонливость, головокружение или тошнота, которые могут возникать после приема некоторых противокашлевых препаратов. Исключение — индивидуальная аллергия.
Как правильно употреблять мед
Всё просто, можно съесть одну-две чайные ложки мёда или добавить его в тёплый чай или воду с лимоном. Главное — не класть мёд в только что закипевший напиток, лучше немного подождать, пока он остынет.
Для смягчения горла можно выбрать сырой, минимально обработанный мед или темные сорта. В то же время важно помнить, что мед остается источником сахара, поэтому людям с диабетом или тем, кто контролирует его потребление, следует учитывать это в своем рационе.
Кроме того, мед категорически нельзя давать детям до одного года из-за риска детского ботулизма — редкого, но опасного заболевания. Для детей старшего возраста он может быть одним из способов облегчения кашля. В частности, не рекомендуется давать безрецептурные препараты от кашля детям младше четырех лет без соответствующего согласования с врачом.
Мед может стать простым и приятным способом облегчить легкий кашель, особенно при простуде или сезонной аллергии. Однако это не универсальное лекарство, если кашель длится более 10 дней, усиливается или сопровождается температурой, одышкой или болью в груди, необходимо обратиться к врачу.