Мед вместо сиропа от кашля / © Credits

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Кашель, который не даёт заснуть ночью или заставляет постоянно отвлекаться на работе, — проблема, знакомая многим. Обычно в таких случаях мы ищем в аптечке сироп или леденцы. Однако, как сообщает издание Cleveland Clinic, иногда помочь может обычный продукт, который уже есть на кухне, — мед.

Семейный врач Элизабет Рейнболт объясняет, что мед обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, а его способность смягчать горло подтверждается современными исследованиями.

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Как мёд облегчает кашель

Успокаивает раздраженное горло. Мед обволакивает слизистую оболочку, смягчает её и помогает успокоить нервные окончания, вызывающие кашлевой рефлекс.

Помогает справиться со слизью . Он может способствовать разжижению густой слизи, благодаря чему уменьшается необходимость постоянно откашливаться.

Облегчает ночной кашель. Если приступы кашля мешают спать, ложка меда перед сном может уменьшить раздражение и помочь организму полноценно отдохнуть.

Еще одно преимущество — мед, как правило, не вызывает таких побочных эффектов, как сонливость, головокружение или тошнота, которые могут возникать после приема некоторых противокашлевых препаратов. Исключение — индивидуальная аллергия.

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Как правильно употреблять мед

Всё просто, можно съесть одну-две чайные ложки мёда или добавить его в тёплый чай или воду с лимоном. Главное — не класть мёд в только что закипевший напиток, лучше немного подождать, пока он остынет.

Для смягчения горла можно выбрать сырой, минимально обработанный мед или темные сорта. В то же время важно помнить, что мед остается источником сахара, поэтому людям с диабетом или тем, кто контролирует его потребление, следует учитывать это в своем рационе.

Кроме того, мед категорически нельзя давать детям до одного года из-за риска детского ботулизма — редкого, но опасного заболевания. Для детей старшего возраста он может быть одним из способов облегчения кашля. В частности, не рекомендуется давать безрецептурные препараты от кашля детям младше четырех лет без соответствующего согласования с врачом.

Мед может стать простым и приятным способом облегчить легкий кашель, особенно при простуде или сезонной аллергии. Однако это не универсальное лекарство, если кашель длится более 10 дней, усиливается или сопровождается температурой, одышкой или болью в груди, необходимо обратиться к врачу.

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