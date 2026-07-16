Медная чашка / © Credits

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Медная посуда — вовсе не новинка. На протяжении веков в традиционной аюрведической медицине воду хранили именно в медных ёмкостях и считали её полезной для организма.

Сегодня эта древняя традиция обрела новую жизнь, ведь медные чашки стали популярным аксессуаром среди тех, кто интересуется здоровым образом жизни. Их можно увидеть в социальных сетях, на кухнях поклонников натуральных продуктов и в различных сообществах.

Но возникает логичный вопрос, если медь действительно нужна организму, означает ли это, что вода из медной чашки автоматически становится полезнее. Именно на него попытался ответить врач Джабан Мур.

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Зачем организму медь

Медь — это важный микроэлемент, участвующий во многих процессах в организме. По его словам, медь помогает:

поддерживать нормальную работу иммунной системы

нейтрализовать свободные радикалы, которые могут способствовать развитию хронических воспалительных процессов

поддерживать нормальное артериальное давление

Однако следует учесть важный нюанс, большинству людей не нужно специально искать дополнительные источники меди. Суточная потребность организма составляет примерно 0,9 мг меди, тогда как обычный рацион в среднем обеспечивает около 1–1,6 мг в день. То есть при сбалансированном питании организм обычно получает достаточное количество этого микроэлемента.

Помогает ли вода из медной посуды улучшить здоровье

Сторонники медных чашек часто говорят об улучшении работы кишечника, повышении энергии и укреплении иммунитета. Однако научных доказательств того, что дополнительное количество меди в воде может улучшить пищеварение или уменьшить воспаление у здоровых людей, пока нет.

Как объясняет эксперт, дефицит меди действительно может негативно влиять на иммунную систему и усугублять воспалительные процессы. Но это не означает, что большее количество меди автоматически принесет больше пользы. Организму нужен баланс, а не максимальное количество какого-либо микроэлемента.

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Медную посуду использовали на протяжении веков

Исторически медные сосуды имели практическое значение. Медь обладает антимикробными свойствами, поэтому хранение воды в медных сосудах могло быть полезным в регионах, где не было качественной системы очистки воды. В таких условиях это помогало снизить риск микробного загрязнения.

Но если у вас есть доступ к чистой питьевой воде, особой необходимости хранить её в медной посуде нет.

Опасность медных чаш

Для большинства здоровых людей риск избытка меди невысок, ведь организм способен выводить её излишки. Однако длительное воздействие высоких концентраций меди может иметь негативные последствия, в частности:

нагрузка на печень

тошноту

рвоту

диарею

боль или спазмы в животе

Особую осторожность следует проявлять людям с болезнью Вильсона — генетическим нарушением, при котором в организме накапливается избыток меди. Также медная посуда не рекомендуется людям с заболеваниями печени и детям.

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Эксперт советует выбирать посуду, внутренняя поверхность которой покрыта другим безопасным материалом, например, никелем или нержавеющей сталью. Это уменьшает прямой контакт напитка с металлом. Это особенно важно для горячих напитков. Дело в том, что взаимодействие меди с кислыми или горячими жидкостями может способствовать попаданию избыточного количества металла в напиток. Поэтому горячий чай с лимоном или кислые напитки лучше не оставлять надолго в чистой медной чашке.

Медная чашка может стать красивым элементом ежедневного ритуала, но не стоит воспринимать её как волшебное средство для здоровья.

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