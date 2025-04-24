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ТСН в социальных сетях

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Менингит: 22 симптома, на которые нужно обратить внимание

Менингит — это серьезное заболевание, возникающее вследствие воспаления оболочек головного и спинного мозга. Его возбудителями могут быть бактерии, вирусы, грибки или паразиты.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Последствия менингита: 22 симптома, на которые нужно обратить внимание

Последствия менингита: 22 симптома, на которые нужно обратить внимание / © Associated Press

Болезнь может развиваться стремительно и каждый час без лечения уменьшает шансы на полное выздоровление. Особенно опасен менингит для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. На что обратить внимание и чего ожидать от этого заболевания рассказало издание Medical News Today.

Причины возникновения менингита

Бактериальный менингит

Самый опасный тип. Наиболее частые возбудители: Neisseria meningitidis (менингококк), Streptococcus pneumoniae (пневмококк), Haemophilus influenzae. Передается воздушно-капельным путем или через тесный контакт. Часто развивается после отита, синусита, пневмонии.

Вирусный менингит

Менее опасный, часто вызываемый энтеровирусами, герпесом, вирусами Эпштейна-Барр, ВИЧ. Во многих случаях проходит самостоятельно через несколько недель.

Грибковый менингит

Встречается реже, обычно у людей с ослабленным иммунитетом (например, ВИЧ-положительным или после химиотерапии).

Паразитарный или неинфекционный менингит

Может быть вызван паразитами, травмами, опухолями, употреблением некоторых лекарств или аутоиммунными заболеваниями.

Симптомы менингита

  1. Сильная головная боль — тупая или невыносимая, часто распространяется на всю голову.

  2. Ригидность шеи — характерная неспособность наклонить голову вперед.

  3. Лихорадка — резкое повышение температуры с ознобом.

  4. Фотофобия — сильная реакция глаз на свет, вызывает слезотечение и боль.

  5. Запутанность сознания — человек не ориентируется во времени, месте, не узнает родных.

  6. Судороги — генерализованные или локальные, опасные для мозга.

  7. Тошнота и рвота — возникают без съеденной пищи, связанные с давлением на мозг.

  8. Нарушение речи — она становится медленной, спутанной или исчезает.

  9. Сыпь — темно-красная или фиолетовая, звездообразная, не исчезает при надавливании (признак сепсиса).

  10. Онемение конечностей — нарушение кровообращения или поражение нервов.

  11. Повышенная сонливость — может перерасти в кому.

  12. Боль в спине — связана с воспалением спинномозговых оболочек.

  13. Снижение артериального давления — признак септического шока.

  14. Тахикардия — учащенное сердцебиение на фоне лихорадки и интоксикации.

  15. Смена дыхания — частое, поверхностное или замедленное.

  16. Гиперчувствительность к звукам — даже привычные шумы вызывают раздражение.

  17. Нарушение координации движений — ходьба становится неустойчивой.

  18. Боль в мышцах и суставах — часто напоминает грипп.

  19. Отказ от еды и воды — особенно опасно у детей.

  20. Гипотония мышц у детей — вялость, ребенок «течет» на руках.

  21. Выпячивание родничка у младенцев — признак повышенного внутричерепного давления.

  22. Поза «собаки-лежачей» — человек с поднятыми ногами и запрокинутой головой — признак раздражения мозговых оболочек.

Последствия менингита

Менингит способен вызвать длительные или постоянные осложнения, особенно во время позднего или неправильного лечения:

  • Глухота или понижение слуха

  • Ухудшение памяти, когнитивные расстройства

  • Проблемы с речью

  • Параличи

  • Слепота

  • Психоэмоциональные расстройства (депрессия, тревога, агрессия)

  • Рецидивирующие эпилептические приступы

  • Инвалидность

  • Смерть (при быстром менингите или сепсисе)

Особенности течения у детей

Менингит у детей часто развивается быстро и с неспецифическими симптомами:

  • Постоянный пронзительный плач

  • Судороги, вялость

  • Отказ от груди или бутылочки

  • Высокая температура без явной причины

  • Выпячивание родничка (у младенцев)

Диагностика и лечение

  • Спинномозговая пункция (люмбальная) — ключевой метод для подтверждения диагноза.

  • Общие анализы крови, мочи

  • КТ или МРТ головного мозга — при подозрении на осложнения

Лечение зависит от типа менингита:

  • При бактериальном — антибиотики внутривенно

  • Противосудорожные препараты

  • Глюкокортикостероиды — для уменьшения отека мозга

  • Жаропонижающие, обезболивающие

  • Инфузионная терапия для снятия интоксикации

Профилактика

  • Вакцинация против менингококка, пневмококка, гемофильной инфекции.

  • Личная гигиена — мытье рук, избегание контактов с больными.

  • Своевременное лечение инфекции (отитов, гайморитов, ангины).

  • Поддержка иммунитета — здоровое питание, отдых, избегание стресса.

Менингит — это испытание для организма и для семьи больного. Однако современная медицина дает шансы на полное излечение, если действовать вовремя. Прислушивайтесь к сигналам тела, заботьтесь о здоровье и не медлите с медицинской помощью — это может спасти жизнь.

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