Менингит: 22 симптома, на которые нужно обратить внимание

Последствия менингита: 22 симптома, на которые нужно обратить внимание / © Associated Press

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Болезнь может развиваться стремительно и каждый час без лечения уменьшает шансы на полное выздоровление. Особенно опасен менингит для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. На что обратить внимание и чего ожидать от этого заболевания рассказало издание Medical News Today.

Причины возникновения менингита

Бактериальный менингит

Самый опасный тип. Наиболее частые возбудители: Neisseria meningitidis (менингококк), Streptococcus pneumoniae (пневмококк), Haemophilus influenzae. Передается воздушно-капельным путем или через тесный контакт. Часто развивается после отита, синусита, пневмонии.

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Вирусный менингит

Менее опасный, часто вызываемый энтеровирусами, герпесом, вирусами Эпштейна-Барр, ВИЧ. Во многих случаях проходит самостоятельно через несколько недель.

Грибковый менингит

Встречается реже, обычно у людей с ослабленным иммунитетом (например, ВИЧ-положительным или после химиотерапии).

Паразитарный или неинфекционный менингит

Может быть вызван паразитами, травмами, опухолями, употреблением некоторых лекарств или аутоиммунными заболеваниями.

Симптомы менингита

Сильная головная боль — тупая или невыносимая, часто распространяется на всю голову. Ригидность шеи — характерная неспособность наклонить голову вперед. Лихорадка — резкое повышение температуры с ознобом. Фотофобия — сильная реакция глаз на свет, вызывает слезотечение и боль. Запутанность сознания — человек не ориентируется во времени, месте, не узнает родных. Судороги — генерализованные или локальные, опасные для мозга. Тошнота и рвота — возникают без съеденной пищи, связанные с давлением на мозг. Нарушение речи — она становится медленной, спутанной или исчезает. Сыпь — темно-красная или фиолетовая, звездообразная, не исчезает при надавливании (признак сепсиса). Онемение конечностей — нарушение кровообращения или поражение нервов. Повышенная сонливость — может перерасти в кому. Боль в спине — связана с воспалением спинномозговых оболочек. Снижение артериального давления — признак септического шока. Тахикардия — учащенное сердцебиение на фоне лихорадки и интоксикации. Смена дыхания — частое, поверхностное или замедленное. Гиперчувствительность к звукам — даже привычные шумы вызывают раздражение. Нарушение координации движений — ходьба становится неустойчивой. Боль в мышцах и суставах — часто напоминает грипп. Отказ от еды и воды — особенно опасно у детей. Гипотония мышц у детей — вялость, ребенок «течет» на руках. Выпячивание родничка у младенцев — признак повышенного внутричерепного давления. Поза «собаки-лежачей» — человек с поднятыми ногами и запрокинутой головой — признак раздражения мозговых оболочек.

Последствия менингита

Менингит способен вызвать длительные или постоянные осложнения, особенно во время позднего или неправильного лечения:

Глухота или понижение слуха

Ухудшение памяти, когнитивные расстройства

Проблемы с речью

Параличи

Слепота

Психоэмоциональные расстройства (депрессия, тревога, агрессия)

Рецидивирующие эпилептические приступы

Инвалидность

Смерть (при быстром менингите или сепсисе)

Особенности течения у детей

Менингит у детей часто развивается быстро и с неспецифическими симптомами:

Постоянный пронзительный плач

Судороги, вялость

Отказ от груди или бутылочки

Высокая температура без явной причины

Выпячивание родничка (у младенцев)

Диагностика и лечение

Спинномозговая пункция (люмбальная) — ключевой метод для подтверждения диагноза.

Общие анализы крови, мочи

КТ или МРТ головного мозга — при подозрении на осложнения

Лечение зависит от типа менингита:

При бактериальном — антибиотики внутривенно

Противосудорожные препараты

Глюкокортикостероиды — для уменьшения отека мозга

Жаропонижающие, обезболивающие

Инфузионная терапия для снятия интоксикации

Профилактика

Вакцинация против менингококка, пневмококка, гемофильной инфекции.

Личная гигиена — мытье рук, избегание контактов с больными.

Своевременное лечение инфекции (отитов, гайморитов, ангины).

Поддержка иммунитета — здоровое питание, отдых, избегание стресса.

Менингит — это испытание для организма и для семьи больного. Однако современная медицина дает шансы на полное излечение, если действовать вовремя. Прислушивайтесь к сигналам тела, заботьтесь о здоровье и не медлите с медицинской помощью — это может спасти жизнь.