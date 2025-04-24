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Менингит: 22 симптома, на которые нужно обратить внимание
Менингит — это серьезное заболевание, возникающее вследствие воспаления оболочек головного и спинного мозга. Его возбудителями могут быть бактерии, вирусы, грибки или паразиты.
Болезнь может развиваться стремительно и каждый час без лечения уменьшает шансы на полное выздоровление. Особенно опасен менингит для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. На что обратить внимание и чего ожидать от этого заболевания рассказало издание Medical News Today.
Причины возникновения менингита
Бактериальный менингит
Самый опасный тип. Наиболее частые возбудители: Neisseria meningitidis (менингококк), Streptococcus pneumoniae (пневмококк), Haemophilus influenzae. Передается воздушно-капельным путем или через тесный контакт. Часто развивается после отита, синусита, пневмонии.
Вирусный менингит
Менее опасный, часто вызываемый энтеровирусами, герпесом, вирусами Эпштейна-Барр, ВИЧ. Во многих случаях проходит самостоятельно через несколько недель.
Грибковый менингит
Встречается реже, обычно у людей с ослабленным иммунитетом (например, ВИЧ-положительным или после химиотерапии).
Паразитарный или неинфекционный менингит
Может быть вызван паразитами, травмами, опухолями, употреблением некоторых лекарств или аутоиммунными заболеваниями.
Симптомы менингита
Сильная головная боль — тупая или невыносимая, часто распространяется на всю голову.
Ригидность шеи — характерная неспособность наклонить голову вперед.
Лихорадка — резкое повышение температуры с ознобом.
Фотофобия — сильная реакция глаз на свет, вызывает слезотечение и боль.
Запутанность сознания — человек не ориентируется во времени, месте, не узнает родных.
Судороги — генерализованные или локальные, опасные для мозга.
Тошнота и рвота — возникают без съеденной пищи, связанные с давлением на мозг.
Нарушение речи — она становится медленной, спутанной или исчезает.
Сыпь — темно-красная или фиолетовая, звездообразная, не исчезает при надавливании (признак сепсиса).
Онемение конечностей — нарушение кровообращения или поражение нервов.
Повышенная сонливость — может перерасти в кому.
Боль в спине — связана с воспалением спинномозговых оболочек.
Снижение артериального давления — признак септического шока.
Тахикардия — учащенное сердцебиение на фоне лихорадки и интоксикации.
Смена дыхания — частое, поверхностное или замедленное.
Гиперчувствительность к звукам — даже привычные шумы вызывают раздражение.
Нарушение координации движений — ходьба становится неустойчивой.
Боль в мышцах и суставах — часто напоминает грипп.
Отказ от еды и воды — особенно опасно у детей.
Гипотония мышц у детей — вялость, ребенок «течет» на руках.
Выпячивание родничка у младенцев — признак повышенного внутричерепного давления.
Поза «собаки-лежачей» — человек с поднятыми ногами и запрокинутой головой — признак раздражения мозговых оболочек.
Последствия менингита
Менингит способен вызвать длительные или постоянные осложнения, особенно во время позднего или неправильного лечения:
Глухота или понижение слуха
Ухудшение памяти, когнитивные расстройства
Проблемы с речью
Параличи
Слепота
Психоэмоциональные расстройства (депрессия, тревога, агрессия)
Рецидивирующие эпилептические приступы
Инвалидность
Смерть (при быстром менингите или сепсисе)
Особенности течения у детей
Менингит у детей часто развивается быстро и с неспецифическими симптомами:
Постоянный пронзительный плач
Судороги, вялость
Отказ от груди или бутылочки
Высокая температура без явной причины
Выпячивание родничка (у младенцев)
Диагностика и лечение
Спинномозговая пункция (люмбальная) — ключевой метод для подтверждения диагноза.
Общие анализы крови, мочи
КТ или МРТ головного мозга — при подозрении на осложнения
Лечение зависит от типа менингита:
При бактериальном — антибиотики внутривенно
Противосудорожные препараты
Глюкокортикостероиды — для уменьшения отека мозга
Жаропонижающие, обезболивающие
Инфузионная терапия для снятия интоксикации
Профилактика
Вакцинация против менингококка, пневмококка, гемофильной инфекции.
Личная гигиена — мытье рук, избегание контактов с больными.
Своевременное лечение инфекции (отитов, гайморитов, ангины).
Поддержка иммунитета — здоровое питание, отдых, избегание стресса.
Менингит — это испытание для организма и для семьи больного. Однако современная медицина дает шансы на полное излечение, если действовать вовремя. Прислушивайтесь к сигналам тела, заботьтесь о здоровье и не медлите с медицинской помощью — это может спасти жизнь.