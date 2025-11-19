Менингококцемия: как распознать опасную болезнь и спасти жизнь

Менингококцемия / © Credits

Реклама

Менингококцемия — редкое, но чрезвычайно опасное заболевание. Оно возникает, когда бактерия Neisseria meningitidis попадает в кровь. Там она разрушает сосуды, мешает кровоснабжению органов и тканей, и вызывает симптомы, которые развиваются чрезвычайно быстро. Медики также называют это состоянием менингококковой септицемией, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

Хотя иногда люди слышат о менингите, важно понимать разницу, менингококцемия — это инфекция крови, менингококковый менингит — инфекция мозга. Оба заболевания могут случаться одновременно.

Кто в группе риска

Хотя болезнь случается редко, риск все же выше у определенных групп:

Реклама

младенцев;

подростков и студентов, особенно тех, кто живет в общежитиях;

людей с определенными иммунными нарушениями или без селезенки;

путешественников в регионы Африки с высоким риском заражения.

Бактерия передается через близкий контакт, такой как поцелуи, совместная еда, посуда или проживание в одном доме.

Симптомы

Менингококцемия развивается очень быстро, от первых признаков до опасного состояния могут пройти часы. Основные симптомы:

холодные руки и ноги;

сильная боль в мышцах, особенно в ногах;

слабость, отсутствие энергии;

учащенное дыхание;

боль в животе;

изменения цвета кожи и красновато-синие пятна, сначала маленькие, но со временем распространяются.

Не ждите, пока сыпь распространится — это медицинская неотложность.

Осложнения и последствия

Менингококцемия может привести к тяжелым последствиям:

Реклама

септического шока;

проблем со свертываемостью крови и некроза тканей;

повреждения органов;

в тяжелых случаях — ампутации конечностей.

Диагностика и лечение

Врачи диагностируют менингококцемию через анализ крови или спинномозговой жидкости, но лечение начинают сразу, еще до подтверждения анализами. Основная терапия — мощные антибиотики, иногда необходимы дополнительные меры, такие как операции для удаления мертвых тканей, кислородная поддержка, препараты для стабилизации давления.

Профилактика

Самая надежная защита — вакцинация. Существуют вакцины, которые рекомендуют для детей, подростков и групп риска. Также люди, которые были в тесном контакте с больным, могут получить профилактические антибиотики.

Менингококцемия — очень редкая, но опасная болезнь. Вовремя распознать ее признаки и обратиться за медицинской помощью — это вопрос жизни и смерти. Если вы или ваш ребенок чувствуете что-то из описанных симптомов, не ждите, быстрая реакция врачей может спасти жизнь и уменьшить риск осложнений.