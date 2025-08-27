Менопауза: 5 скрытых симптомов и как понять, действительно ли в ваших проблемах виноваты гормоны

Портрет женщины / © Credits

На самом деле существуют едва заметные ранние предупреждающие признаки менопаузы - от изменений в здоровье вашей полости рта до резкого повышения уровня холестерина — которые многие из нас объясняют чем-то другим.

Woman`sWorld обсудили с экспертами скрытые симптомы менопаузы, о которых вам нужно знать, а также то, как отличить их от других состояний.

Что такое менопауза

Вот краткое напоминание о том, что такое менопауза на самом деле. Менопауза — это гораздо больше, чем просто окончание менструации; это глубокий гормональный переход всего организма, говорит Соми Джавайд, доктор медицинских наук, сертифицированный акушер-гинеколог. В течение этого времени происходят значительные изменения в уровне наших гормонов эстрогена и прогестерона, включая снижение уровня эстрогена, что может вызвать нежелательные побочные эффекты.

Клинически менопауза определяется как 12 месяцев подряд без менструального цикла, но реальность гораздо сложнее, добавляет доктор Джавайд. Менопауза представляет собой физиологический сдвиг, который затрагивает каждую систему, от костей до мозга. Если половое созревание было первым большим изменением вашего тела, то менопауза — вторым; только на этот раз от женщин часто ожидают, что они будут молча ее переносить. Но мы не должны.

Скрытые симптомы менопаузы, которые женщины часто пропускают

Доктор Джавайд и Джанетт Грей, доктор медицинских наук, врач-терапевт, раскрывают пять скрытых симптомов, связанных с менопаузой, о которых вы можете не подозревать.

Сухость во рту и проблемы с зубами

Менопауза может повлиять на здоровье вашей полости рта, говорит доктор Джавайд. Эстроген помогает поддерживать выработку слюны и целостность тканей десен. Со снижением уровня эстрогена женщины испытывают сухость во рту, увеличение кариеса и даже рецессию десен. Эти изменения часто остаются без внимания стоматологов, которые могут не связывать их с гормональными изменениями. Настоящая проблема заключается не в самих симптомах, а в замалчивании и стигме, которые их окружают.

Сухость глаз

Если вы чаще обращаетесь к глазным каплям, причиной могут быть гормональные изменения, говорит доктор Джавайд. Снижение уровня эстрогена и андрогенов нарушает слезную пленку, что приводит к сухим, раздраженным глазам. Исследования показывают, что более половины женщин среднего возраста сообщают о симптомах сухости глаз, но это часто игнорируется как «просто старение»».

«Замороженное» плечо и боль в суставах

Сейчас существует категория заболеваний, которая называется опорно-двигательным синдромом менопаузы, что проявляется множеством опорно-двигательных проблем, говорит доктор Грей. К ним относятся «замороженное» плечо, боль в суставах, потеря хряща, потеря массы и силы скелетных мышц и остеопороз. Поскольку эстроген реагирует почти в каждой части тела, механизм этих состояний очень отличается.

Например, остеопороз — это потеря плотности костной ткани из-за снижения уровня эстрогена, который влияет на остеобласты в костях, объясняет доктор Грей. Однако считается, что синдром замороженного плеча связан с отсутствием влияния эстрогена на соединительную ткань и воспаление, что является результатом истощения эстрогена во время менопаузы.

Изменения мочеполовой системы

Сухость влагалища, позывы к мочеиспусканию, боль во время секса — эти симптомы являются распространенными и реальными, говорит доктор Джавайд. Они вызваны потерей эстрогена, которая истончает ткани влагалища и мочевыводящих путей и изменяет местный микробиом. Хорошая новость: существуют эффективные методы лечения. Проблема: слишком мало женщин о них узнают.

Высокий уровень холестерина

Было отмечено, что «плохой» холестерин ЛПНП повышается у многих женщин во время менопаузы, независимо от физических упражнений, увеличения веса или изменения рациона, говорит доктор Грей.

Как узнать, это менопауза или что-то другое

Вы можете задаваться вопросом, как определить, вызваны ли такие симптомы, как сухость глаз, длительным пребыванием за экраном компьютера, или менопаузой. Или же проблемы с зубами связаны с употреблением слишком большого количества липких сладостей или гормональными изменениями. Доктор Джавайд говорит, что ключом к распознаванию того, что связано с менопаузой, является время. Если вы заметили изменения в здоровье ротовой полости, глазах, суставах или когнитивных функциях, особенно если они сочетаются во время приливов или менструальных изменений, гормоны, вероятно, играют пе

Что делать, если у вас возникают симптомы менопаузы

Важно быть проактивным. Не ждите, пока симптомы станут невыносимыми, говорит доктор Джавайд. Если такие проблемы, как боль во время секса, постоянная сухость глаз, затуманенный ум или боль в суставах, влияют на качество вашей жизни, обратитесь за помощью как можно раньше. Это не незначительные неудобства, это способ вашего организма сигнализировать о потребности в поддержке. Раннее вмешательство может значительно улучшить результаты.

Хотя симптомы менопаузы иногда могут казаться ошеломляющими, помощь доступна в виде лечения, такого как гормональная терапия, вагинальный эстроген и рецептурные препараты, направленные на решение конкретных проблем.

Менопауза — это не конец жизненных сил, это начало новой главы, особенно когда вы проинформированы и поддержаны, говорит доктор Джавайд. Настоящая проблема не в самих симптомах, а в замалчивании и стигме, которые их окружают. Не принимайте «это просто старение» как ответ. Старайтесь получить информацию, настаивайте на лечении и помните: то, что что-то распространено, не означает, что это не поддается лечению.