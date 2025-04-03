Менопауза, алкоголь и другие триггеры: что вызывает высокое кровяное давление

Измерение давления / © Credits

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Чтобы жить долго и не терять с возрастом качество жизни, важно выяснить, что вызывает высокое кровяное давление , чтобы вы и ваш врач могли работать вместе и поддерживать ваши показатели в нормальном диапазоне.

Поэтому Woman`sWorld объясняет, что такое идеальное значение АД, а также что может повысить риск высокого кровяного давления.

Что считается здоровым показателем АД

Ваше АД измеряется двумя способами. Первое показание — это ваше систолическое артериальное давление, или давление, которое давит на стенки артерий во время сердечных сокращений. Второе число — это ваше диастолическое артериальное давление. Это измеряет давление в ваших артериях, когда ваше сердце находится в покое. Когда оба совмещаются, систолический показатель отображается вместо диастолического.

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Поддержание АД ниже 120/80 мм рт. ст. считается здоровым. Показатель до 130/80 мм рт. ст. считается предгипертензией. Это означает, что, хотя ваше АД выше нормы, это еще не считается гипертонией или высоким кровяным давлением. Гипертония возникает, когда ваши показатели стабильно повышаются свыше 130/80 мм рт. ст.

Как измеряют АД

Ваше АД меняется ежеминутно в ответ на все, от стресса до физической активности. Как правило, давление самое высокое в полдень, когда вы наиболее активны, и самое низкое — ночью, когда вы спите.

Чтобы получить точные показатели, врач наложит на руку манжету для измерения АД. Когда манжета надувается, она сжимает плечевую артерию. Когда она сдувается, артерия разжимается и кровоток восстанавливается. В течение этого времени манжета отслеживает ваше АД, показывая показатели примерно через 60 секунд. Подобным образом работают и домашние тонометры.

Что вызывает высокое кровяное давление

Существует несколько факторов риска повышения АД. Вот пять самых распространенных:

Менопауза

У женщин основным фактором повышения АД являются гормональные изменения, которые происходят во время менопаузы. Эстроген помогает кровеносным сосудам оставаться гибкими и открытыми. Но поскольку уровень гормона с возрастом снижается, стенки кровеносных сосудов могут быть более жесткими. Это означает, что ваше сердце должно накачиваться немного сильнее, чтобы продолжать кровоток, повышая давление. Исследование указывает, что менопауза может удвоить возможность развития гипертонии.

Несбалансированное питание

Как диета с высоким содержанием натрия, так и чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск развития высокого кровяного давления. Избыток соли может вызвать задержку воды в организме. А когда в вашем кровотоке слишком много воды, это оказывает дополнительное давление на стенки артерий, что повышает ваше давление. А регулярное употребление избыточного количества алкоголя может сузить кровеносные сосуды, заставляя сердце работать интенсивнее.

Малоподвижный образ жизни

Вы знаете, что регулярные физические упражнения делают все: от улучшения памяти до похудения. И это также важно для защиты вашего сердца. Если вы не получаете достаточно регулярных физических нагрузок (по крайней мере 22 минуты умеренной интенсивности кардиотренировок ежедневно), ваши артерии могут накапливаться укупоренными бляшками и со временем твердеть.

Хронический стресс

Само собой разумеется, что хронический стресс оказывает негативное влияние на ваше тело, в том числе и на артериальное давление. Когда вы напряжены, ваше тело выделяет гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, ускоряющие пульс и сужающие кровеносные сосуды. Если ваше тело регулярно производит эти гормоны в избытке, это может со временем увеличить кровяное давление.

Смена времен года

Удивительно, но исследование показывает, что сезонные колебания погоды и барометрического давления (особенно когда становится холоднее) могут повлечь за собой высокое кровяное давление из-за сужения кровеносных сосудов. Этого достаточно, чтобы поднять артериальное систолическое давление на целых 10 пунктов.

Польза для здоровья от поддержания нормального кровяного давления

Удержание давления от повышения снижает нагрузку на сердце. Исследование показало, что когда ваше АД находится в нормальных пределах, это снижает риск развития сердечных заболеваний на 60 процентов. Кроме того, как показывает исследование , это может значительно увеличить продолжительность вашей жизни.

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