Менопауза: симптомы, лечение и профилактика

В идеале менопауза должна сопровождаться только одним симптомом – прекращением менструаций. Приливы, раздражительность, бессонница и другие симптомы не являются нормой.

Приливы, раздражительность, головная боль, бессонница – это некоторые симптомы, которые появляются в жизни женщины с наступлением менопаузы.

О том, почему их не надо терпеть и как пережить климакс, не ставя жизнь на паузу, рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач - акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог в клинике R+ Medical Network Квашенко Валентина Павловна.

Три периода климакса

Менопауза – это не болезнь, а период в жизни женщины, когда прекращается менструация. Яичники не вырабатывают фолликулы, внутри которых созревают женские половые клетки яйцеклетки. Снижается уровень яичниковых гормонов – прогестерона и эстрадиола. До наступления менструальной паузы уровень эстрогенов составляет от 300 до 1336, 8 пикограммов на миллилитр в зависимости от фазы менструального цикла. В менопаузе – около 11 пикограммов на миллилитр.

Менопауза состоит из трех периода:

пременопаузы – нарушается менструальный цикл, как правило, после 45 лет и приблизительно за 2-3 года до менопаузы;

менопузы – отсутствие менструации на протяжении года;

постменопаузы – отсутствие менструации дольше года и до конца жизни.

Угасание функции яичников начинается с первой менструацией. Каждый месяц яичники расходуют фолликулы, постепенно уменьшая овариальный резерв. Овариальный резерв – это определенное количество яйцеклеток, которое сокращается после каждой овуляции. За один овуляторный цикл у женщины вместе с доминантным фолликулом "погибают" (редуцируют) до 1000 фолликулов. После 27 лет овариальный резерв начинает уменьшаться. К 35-37 годам количество яйцеклеток составляет от 25 до 35 тыс. К 42 годам – 10 тыс. К 49 годам – тысяча. Когда резерв заканчивается, детородная функция "выключается".

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О начале пременопаузы свидетельствует снижение овариального резерва, повышенная раздражительность, нервозность, бессонница, плохая концентрация внимания, нерегулярные менструации с удлиненным или укороченным интервалом. На этом этапе овуляция еще происходит, но организм женщины готовится к полному угасанию яичников.

Характерными симптомами менопаузы являются приливы, озноб, головная боль, снижение сексуального влечения, учащенное сердцебиение, потливость, потемнение в глазах, эмоциональные качели. В этот период может появляться подтекание мочи или потеря мочи при физической активности, чихании, смехе. Женщина чаще обычного посещает туалет. Позже это может привести к недержанию мочи.

Физиологическая менопауза начинается после 45 лет, в среднем – в 48-52 года. Ранняя – до 45 лет. Преждевременная – до 40 лет. Поздняя – после 55 лет.

В постменопаузе все вышеуказанные симптомы сохраняются. К ним добавляется слабость, ломкость костей, дряблость и сухость кожи, гипертония, прекращение сексуальной жизни из-за снижения либидо и сухости во влагалище. Боль в суставах. На фоне развития остеопороза может уменьшится рост – до 10 см.

Влияние гормональных изменений на здоровье женщины

В идеале менопауза должна сопровождаться только одним симптомом – прекращением менструаций. Приливы, раздражительность, бессонница и другие симптомы не являются нормой. Они свидетельствуют об истощении женских ресурсов. Происходит это из-за малоподвижного и стрессового образа жизни, несбалансированного питания, общего состояния здоровья, плохой экологии.

Начиная с пременопаузы в организме женщины происходит гормональная перестройка.

Снижается уровень эстрогенов и изменяются уровень гормоны щитовидной железы, которые поддерживают и усиливают либидо. Последствия – отсутствие сексуального влечения и отказ от половой жизни.

Также эстрогены участвуют в обмене кальция и фосфора. На фоне снижения эстрогенов, в климактерический период обмен кальция и фосфора нарушается. Масса костной ткани уменьшается, и кости становятся хрупкими. Последствие – остеопороз.

Низкий уровень эстрогенов нарушает эластичность сосудов, что способствует развитию варикоза и тромбозов.

Снижается уровень мелатонина и прогестерона. Последствие – бессонница, чуткий сон, раннее просыпание, долгое засыпание, низкое качество сна.

Снижается уровень прогестерона, который обладает успокаивающим действием.

Последствия – раздражительность, утомляемость, повышенная тревожность.

Для того чтобы войти в менопаузу спокойно и легко, я советую насыщать организм витаминами, микроэлементами и выровнять уровень гормонов. Нормализовать гормональный фон можно при помощи заместительной гормональной терапии, фитоэстрогенов и фитогормонов. Многие женщины боятся принимать гормоны, чтобы не набрать лишний вес. Но дело в том, что в этот период набор веса зависит именно от гормонов. Каким образом?

Наши жировые клетки вырабатывают гормон лептин. Этот гормон контролирует чувство голода и насыщения. Чем выше уровень лептина, тем скорее вы наедаетесь. Лептин зависит от эстрогенов. Если их уровень снижается, снижается и уровень лептина. И женщина ест больше, чем обычно, поскольку не чувствует насыщения.

Также эстрогены помогают клеткам перерабатывая глюкозу в энергию. При стойком дефиците эстрогенов уровень сахара в крови повышается – клетки прекращают нормально усваивать и перерабатывать сахар. И организм превращает его в жиры.

Профилактика менопаузы

Профилактика ранней, преждевременной или сложной менопаузы бывает первичной и вторичной.

Первичная профилактика (18-35 лет) подразумевает в первую очередь ведение правильного образа жизни. Женщине необходимо:

заниматься спортом, танцам, бегом, плаваньем или любой другой физической активностью (нагрузка меняется в зависимости от возраста);

сбалансированно питаться;

следить за своим весом и общим состоянием здоровья;

ограждать себя от стрессов и не перегружать нервную систему;

минимизировать употребление алкоголя;

отказаться от курения;

спать 7-8 часов в сутки.

При необходимости назначается корригирующая или заместительная гормональная терапия.

Вторичная профилактика (36-65 лет) подразумевает выполнение физических упражнений низкой или средней интенсивности. Прием пищевых добавок. Начало заместительной гормональной терапии. Соблюдение правильного образа жизни сохраняется.

После 66 лет показана поддерживающая терапия, прием добавок, выполнение легких физических упражнений под контролем врача. Соблюдение правильного образа жизни также сохраняется.

При появлении климакса обратитесь к врачу, чтобы он помог вам избавиться от симптомов, которые не являются нормой. Потому что женщина в любом возрасте имеет право быть красивой, желанной и здоровой.

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