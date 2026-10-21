Межзубная ёршик — альтернатива зубной нити / © Credits

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Если вы регулярно чистите зубы, но зубная нить так и остаётся в списке привычек, которые вы постоянно откладываете на потом, спешим заверить вас, даже специалисты по уходу за полостью рта признают, что классический совет «чистите зубы и пользуйтесь нитью» подходит не всем, об этом сообщило издание The New York Times, например, зубную нить можно заменить межзубным ёршиком, более того, стоматологи советуют попробовать именно этот вариант

Чем межзубные ёршики лучше зубной нити

Межзубные ёршики — это маленькие щётки, которые помогают очищать пространство между зубами. Многим людям с их помощью проще правильно чистить зубы, ведь они позволяют лучше добираться до труднодоступных участков.

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Исследований, в которых сравниваются различные средства для очистки межзубных промежутков, пока немного. Однако щетки-ёршики могут быть более эффективны, чем зубная нить, в уменьшении воспаления десен. Это важно, поскольку обычная зубная щетка не полностью очищает промежутки между зубами. Там скапливается налет, который способствует воспалению и развитию заболеваний десен. Проблемы с деснами также могут стать причиной, в частности, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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В то же время зубная нить остается полезным средством, особенно там, где промежутки между зубами очень узкие. Поэтому речь идет не о том, что её нужно всем заменить, а о возможности найти более удобный способ ухода.

Как выбрать подходящее средство

Универсального решения нет: строение зубов и ширина промежутков у всех разные. Некоторым людям подойдут ёршики разных размеров, другим понадобится зубная нить или ирригатор — устройство, очищающее промежутки струей воды.

Лучше всего попросить стоматолога показать, какой инструмент подходит именно вам и как им пользоваться. Ёршик не должен застревать или травмировать десны, а его размер должен соответствовать промежутку между зубами.

Не стоит также усложнять уход без необходимости. Если новая процедура кажется слишком сложной, есть риск, что вы быстро от неё откажетесь. Лучше выбрать простой и удобный способ, который легко станет частью повседневной рутины.

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