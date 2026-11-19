мифы о долголетии, в которые пора перестать верить / © Credits

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Желание жить дольше и оставаться молодыми вполне понятно. Однако в последние годы интерес к науке о долголетии превратился в настоящий тренд. В соцсетях ежедневно появляются новые рецепты «биохакинга» — от дорогих добавок до инъекций, которые якобы способны отсрочить старение.

Впрочем, как пишет издание The New York Times, в погоне за годами легко упустить главное — качество жизни. Издание собрало шесть распространенных мифов, от которых лучше отказаться.

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Главная цель науки о долголетии — жить как можно дольше

На самом деле исследователи стремятся не просто продлить жизнь человека на несколько лет, а увеличить период, в течение которого он остается здоровым, активным и самостоятельным. В науке это называется «продолжительностью здоровой жизни».

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Дополнительные годы жизни могут стать приятным бонусом. Однако главная цель — не просто дольше жить, а как можно дольше чувствовать себя хорошо.

Люди становятся здоровее и живут дольше

Это не совсем так. Исследование, опубликованное в 2025 году, показало, что в США, например, средняя ожидаемая продолжительность жизни с 2009 по 2019 год выросла лишь примерно на полгода, тогда как продолжительность здоровой жизни сократилась.

Другими словами, медицина научилась более эффективно поддерживать жизнь, однако это не всегда означает, что люди дольше остаются здоровыми. Когда удается более эффективно лечить сердечно-сосудистые заболевания или рак, на первый план могут выходить другие проблемы, в частности деменция и хронические заболевания. Поэтому важно не только лечить болезни, но и уделять больше внимания их профилактике.

Добавки и препараты могут продлить жизнь

Пептиды или гормоны роста — в индустрии здоровья этим веществам приписывают почти волшебные свойства. Однако пока не доказано, что какой-либо препарат или добавка способны продлить продолжительность жизни человека.

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Да, некоторые вещества дают интересные результаты в экспериментах с червями и мышами. Однако человеческий организм гораздо сложнее, поэтому делать выводы об их воздействии на людей пока преждевременно.

Более того, некоторые популярные методы могут быть опасными. Например, гормон роста, который используют в некоторых программах омоложения, может повышать риск болей в суставах, отеков и синдрома запястного канала.

Женщины стареют лучше, чем мужчины

Женщины в среднем живут примерно на 5 лет дольше мужчин. Однако это не означает, что они дольше остаются в хорошем здоровье. Напротив, женщины могут дольше жить с хроническими заболеваниями и ограничениями, особенно в пожилом возрасте. После менопаузы риски для здоровья возрастают, в частности в отношении аутоиммунных заболеваний, артрита и болезни Альцгеймера.

Одна из возможных причин — исторический перекос в медицинских исследованиях, ведь женский организм долгое время изучался недостаточно, и даже сегодня ученые подчеркивают необходимость более тщательного изучения особенностей старения у женщин.

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Если у вас лишний вес, похудение всегда пойдет вам на пользу

Это утверждение не столь однозначно, особенно после 65 лет. Действительно, иногда снижение веса улучшает показатели здоровья, однако в других случаях наблюдаются и противоположные результаты.

Причина может заключаться в том, что в пожилом возрасте наряду с жировой тканью человек нередко теряет мышечную и костную массу — важные составляющие физической силы и выносливости. Существует даже связь между потерей веса после 65 лет и повышенным риском смерти.

Это не означает, что контроль веса не важен, однако универсальной формулы для всех не существует, то, что полезно молодому человеку, не обязательно будет столь же полезно в пожилом возрасте.

Если правильно питаться и заниматься спортом, можно дожить до 100 лет

Здоровый образ жизни действительно важен, однако он не гарантирует долголетия. По современным оценкам, генетика в среднем может объяснять около половины продолжительности жизни, а остальное зависит от образа жизни и окружающей среды. У людей, доживающих до 95 лет и старше, роль наследственности ещё более значима.

Интересно, что исследования долгожителей не всегда выявляют у них безупречные привычки: по показателям веса, питания, физической активности, употребления алкоголя или курения они не обязательно существенно отличаются от тех, кто не доживает до такого возраста.

Поэтому даже самый здоровый рацион и регулярные тренировки не могут стать гарантией защиты от всех факторов, влияющих на продолжительность жизни.

Долголетие — это не волшебная таблетка, не модная инъекция и не гонка за круглой цифрой в паспорте. Гораздо важнее сохранять здоровье, силы и самостоятельность на протяжении как можно большей части жизни. Поэтому прежде чем покупать очередную добавку с обещанием вернуть молодость, стоит спросить себя, действительно ли её польза доказана.

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