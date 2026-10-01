Мифы о раке молочной железы, которые могут помешать своевременно обратиться к врачу

© Credits

Реклама

Рак молочной железы часто сопровождается страхом, стеснением и множеством опасных мифов. Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии груди Ярослав Тихонов рассказал, каким утверждениям не стоит верить, какие изменения требуют внимания и почему обследование не следует откладывать.

Именно распространенные стереотипы иногда заставляют женщину ждать, пока образование начнет болеть, успокаивать себя отсутствием онкологических заболеваний в семье или избегать маммографии из-за опасений по поводу облучения. В результате теряется самое ценное — время.

Реклама

Важно знать: изменения в груди не всегда означают рак. Большинство из них могут быть доброкачественными. Однако определить это по ощущениям, внешнему виду или советам из Интернета невозможно. Задача женщины — не ставить себе диагноз самостоятельно, а своевременно обратиться к врачу.

Реклама

Миф 1. Если уплотнение не болит, это не рак

Ранние стадии рака молочной железы нередко протекают безболезненно. Отсутствие боли не означает, что уплотнение безобидно, так же как боль не всегда свидетельствует об онкологическом заболевании. Боль в груди может быть вызвана гормональными изменениями, кистой, воспалением, травмой или другими причинами.

Важно: Любое новое уплотнение, которое не проходит, требует осмотра врача. Особенно важно не ждать появления боли, если изменились форма груди, кожа или сосок.

Миф 2. Если в семье не было случаев рака молочной железы, мне можно не беспокоиться

Наследственная предрасположенность действительно имеет значение, но семейный анамнез — лишь один из факторов риска. Значительная часть случаев встречается у женщин, которые не знают о подобных диагнозах у близких родственников. Возраст, индивидуальные гормональные и репродуктивные факторы, образ жизни, плотность ткани молочной железы и другие обстоятельства также могут влиять на риск.

Важно: отсутствие семейного анамнеза не отменяет необходимости внимательно следить за изменениями и проходить рекомендованное скрининговое обследование. А если рак молочной железы, яичников, поджелудочной или предстательной железы встречался у близких родственников, особенно в молодом возрасте, об этом стоит поговорить с врачом. По показаниям он может порекомендовать консультацию медицинского генетика.

Реклама

Миф 3. Рак молочной железы возникает только после 50 лет

Вероятность заболевания возрастает с возрастом, однако молодой возраст не обеспечивает абсолютной защиты. У молодых женщин опухоли встречаются реже, но это не повод игнорировать подозрительные изменения или объяснять их только менструальным циклом, стрессом или грудным вскармливанием.

Важно: скрининг для женщин без симптомов и диагностика при наличии жалоб — это разные вещи. Даже если женщина еще не достигла возраста плановой маммографии, новое уплотнение, втягивание соска или выделения требуют обращения к врачу.

Миф 4. Если я регулярно провожу самообследование, другие обследования не нужны

Внимание к собственному телу полезно: женщина лучше замечает новые или необычные изменения. Но самообследование не может заменить визуализацию и осмотр специалиста. Некоторые опухоли невозможно нащупать на ранней стадии, тогда как маммография может выявить изменения еще до появления симптомов.

Важно: правильный подход — не искать рак каждый день, а знать, как обычно выглядят и в каком состоянии находятся ваши груди, сообщать врачу об изменениях и проходить обследования в соответствии с возрастом и индивидуальным риском.

Реклама

Миф 5. Маммография сама по себе может вызвать рак

При маммографии используется низкая доза рентгеновского излучения. Ни один метод скрининга не лишен недостатков: возможны ложноположительные результаты, дополнительные обследования и избыточная диагностика. Однако для женщин, которым рекомендована маммография, польза раннего выявления обычно значительно превышает небольшой радиационный риск.

Важно: не стоит самостоятельно отказываться от маммографии из-за постов в социальных сетях. Вид обследования и его периодичность лучше определять совместно с врачом с учетом возраста, симптомов, плотности груди и факторов риска.

Миф 6. Если по результатам УЗИ все в порядке, маммография уже не нужна

УЗИ и маммография не являются взаимозаменяемыми методами обследования. Они визуализируют ткани по-разному и могут дополнять друг друга. УЗИ часто помогает уточнить характер образования, оценить плотную железистую ткань или регионарные лимфатические узлы. Маммография, в свою очередь, может выявлять микрокальцинаты и другие ранние изменения, которые не всегда видны на УЗИ.

Важно: Необходимое обследование выбирают не по принципу «что удобнее», а исходя из клинической ситуации. Иногда достаточно одного метода, иногда требуется их комбинация, а при отдельных показаниях — МРТ или биопсия.

Миф 7. Уплотнение можно «наблюдать» в течение нескольких месяцев

Менструальный цикл действительно может влиять на чувствительность и плотность груди. Однако появление нового заметного уплотнения, асимметрии или изменений кожи не должно оставаться без профессиональной оценки в течение нескольких месяцев. Совет «подождать» имеет смысл только в том случае, если его дал врач после осмотра и определил конкретный срок повторного обследования.

Важно: самостоятельное наблюдение без первичной диагностики создает ложное чувство безопасности. Если изменение сохраняется, усиливается или сопровождается другими симптомами, следует обратиться к врачу как можно скорее.

Миф 8. Травма груди или бюстгальтер могут вызвать рак

Удар может вызвать боль, гематому или жировой некроз и тем самым привлечь внимание к определенному участку. Но сама по себе травма не считается причиной рака молочной железы. Также нет убедительных доказательств того, что ношение бюстгальтера, в частности с косточками, блокирует лимфоотток и вызывает рак.

Важно: при этом любое уплотнение, появившееся после травмы, необходимо обследовать, если оно не исчезает. Не потому, что ушиб «превратился в рак», а потому, что только обследование позволяет точно определить природу этого изменения.

Миф 9. Грудные имплантаты вызывают обычный рак молочной железы и делают обследование невозможным

Имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что грудные имплантаты повышают риск развития обычного рака молочной железы. В то же время существуют редкие опухоли, связанные с капсулой вокруг импланта, в частности BIA-ALCL — лимфома, а не рак ткани молочной железы. Риск связывают прежде всего с определенными текстурированными поверхностями.

Важно: имплантаты не являются препятствием для скрининга, но о них необходимо заранее сообщать врачу и рентгенологу: для маммографии используются специальные проекции, а при необходимости применяются дополнительные методы. Поздний односторонний отек, внезапное увеличение груди, жидкость вокруг имплантата, новое образование или увеличенные лимфоузлы требуют обращения к специалисту.

Миф 10. Если диагноз подтвердится, грудь обязательно придется удалить полностью

Современное лечение не предусматривает единого сценария для всех. Тактика зависит от типа и стадии опухоли, её биологических характеристик, размера, соотношения опухоли и объема груди, генетических факторов и пожеланий пациентки. Во многих случаях возможно органосохраняющее лечение; в других мастэктомия является онкологически обоснованной. Реконструкцию можно выполнять одновременно с операцией или отложить на более поздний срок, но она не должна ставить под угрозу онкологическую безопасность.

Важно: страх потерять грудь не должен стать причиной откладывания диагностики. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше может быть вариантов лечения.

Главное правило Pink October

Осведомленность не должна превращаться в тревогу. Ее цель — дать женщине простой алгоритм: знать свое обычное состояние, не ставить себе диагноз самостоятельно, не ждать появления боли и не откладывать обращение к врачу из-за страха. Скрининг необходим тогда, когда симптомов нет; диагностика — тогда, когда появились изменения. И в обоих случаях лучшее решение принимается совместно с врачом с учетом индивидуального риска.

Рак молочной железы — это не приговор. Но мифы могут отнять драгоценное время. Поэтому самый ответственный шаг — не гадать, а провериться.

Ярослав Тихонов

Данный материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Возрастные ограничения и периодичность скрининга следует согласовывать с действующими рекомендациями Минздрава Украины и индивидуальным риском пациентки.

Новости партнеров