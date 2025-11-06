Мифы о витамине А осенью: что действительно работает для сетчатки глаз

Офтальмолог с макетом глаза / © Credits

О реальном значении витамина А и других нутриентов для сетчатки, причинах, влияющих на четкость изображения, и эффективном решении проблемы рассказывает Анастасия Акулич, офтальмолог «Нового Зору» — львовской клиники всеукраинской офтальмологической сети

Из-за сезонного сокращения светового дня появляются жалобы на снижение зрения в сумерках, в народе это явление называют «куриная слепота». К сожалению, вместо профессиональной консультации у специалиста мы скорее будем искать ответы в интернете или в GPT, поэтому в ход идут блюда из моркови и тыквы или витамины из аптеки.

Причиной ухудшения сумеречного зрения является не только дефицит витамина А, но и глаукома, дегенеративные заболевания сетчатки, высокая степень миопии, астигматизм или атрофия зрительного нерва. А вот бесконтрольный прием ретинола может привести к гипервитаминозу и спровоцировать головные боли, тошноту, проблемы с печенью, выпадение волос, а в случае беременности пороки развития плода, объясняет офтальмолог.

Что действительно полезно

Для сетчатки важнее другие нутриенты:

омега-3 жирные кислоты, работающие на мембраны фоторецепторов, улучшают микроциркуляцию крови и оказывают противовоспалительное действие;

пигменты для макулы лютеин и зеаксантин — антиоксиданты, которые защищают от вредного воздействия на глаза синего света от гаджетов.

Поэтому врач рекомендует добавить в рацион яркие овощи, листовую зелень, ягоды, орехи и морскую рыбу.

Однако более мощным для питания клеток сетчатки и уменьшения отека будут витаминные комплексы для глаз.

Нормы в нутриентах коррелируются в зависимости от возраста, массы тела, уровня физических нагрузок, наличия беременности.

В среднем суточная потребность:

витамина А для мужчин — 900 мкг, женщин — 700 мкг;

омега-3 — 250-500 мг независимо от пола;

лютеина — 6-20 мг;

зеаксантина — 2-6 мг.

Кто в группе риска

К проблемам с сетчаткой склонны те, кто имеет:

средняя или тяжелая степень миопии. Тогда сетчатка перерастягивается и на определенных участках истончается и теряет эластичность, из-за чего ухудшается качество зрения;

частые воспалительные процессы в глазу;

проблемы с почками, сахарный диабет, гипертонию, атеросклероз сосудов, ведь на сетчатке большое скопление сосудов. Диабет и заболевания сетчатки всегда идут рядом — он очень влияет на сосуды;

Диабет съедает зрение не меньше, чем глаукома, поэтому проверять состояние сетчатки надо по крайней мере дважды в год

травмы головы, в том числе и во время родов, контузии;

оперативные вмешательства.

Курение, алкоголь, постоянные психоэмоциональные стрессы, малоподвижный образ жизни также сказываются на состоянии сетчатки.

Участки критического истончения, II-III степени, требуют обязательного укрепления. Если этим пренебрегать, то при резком поднятии чего-то тяжелого, возможно отслоение сетчатки. А это практически необратимая потеря зрения, предупреждает эксперт.

Тревожные симптомы

Когда стоит без промедлений обратиться к врачу:

внезапное снижение зрения на один или оба глаза. Например, вчера все было в порядке, а на утро появилось пятно перед глазом;

искажение линий: при взгляде на дальнее расстояние может казаться, что предметы вытягиваются по вертикальной или горизонтальной оси или же изгибаются;

мушки, вспышки света, тени, как будто шторка перед глазом.

В этом случае необходимо пройти обследование. Прямая и непрямая офтальмоскопия позволяет увидеть, где именно проблема на сетчатке. Для оценки макулы делают оптическую когерентную томографию (ОКТ), показывающую отек, дистрофию, отслоение эпителия на сетчатке. Для диагностики сосудов — ангио-ОКТ или флуоресцентную ангиографию. При подозрении на отслоение сетчатки, кровоизлияние или новообразование — УЗИ глаза, информирует врач.

Современные методики лечения

Золотым стандартом лечения сетчатки является анти-VEGF-терапия — инъекции в полость глаза. Их делают при ВМД и диабетическом макулярном отеке. Эксперт сообщает, что для диабетиков важна комплексная терапия: параллельно следует держать под контролем уровень сахара и артериальное давление, а людям с избыточным весом — холестерин низкой плотности и добавлять умеренную физическую активность.

Для профилактического укрепления истонченных участков периферии, чтобы снизить риск разрывов и отслоения сетчатки, применяется панретинальная лазерная коагуляция.

В сложных случаях (отслоение сетчатки, диабетическая ретинопатия, кровоизлияния, проникающие ранения глаза и т.д.) выполняют витрэктомию — удаление стекловидного тела.

Поэтому витамин А, конечно, важен, но преимущественно для ночного зрения. Прежде всего надо устранять саму проблему, а не заниматься самолечением. Ведь патология сетчатки — это диагноз, который не отменяется: ее состояние придется поддерживать всю жизнь. Иначе можно потерять зрение.