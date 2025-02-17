Мигрень и ее фазы: все, что вам следует знать

Мигрень – это сложное заболевание, включающее несколько четко выраженных фаз. Понимание этих стадий, знание триггеров и методов лечения может значительно облегчить жизнь страдающих этим состоянием.

Мигрень – это гораздо больше, чем просто головная боль. По словам невролога Романа Квасницкого, мигрень является многофазным заболеванием, поражающим как тело, так и настроение человека. Понимание каждой из фаз мигрени помогает не только лучше справиться с болью, но и вовремя распознать сигналы организма, чтобы принять меры по облегчению состояния.

Фаза продром

Эта начальная стадия возникает через несколько часов, а иногда и дней до появления боли. В этот период люди часто чувствуют:

Утомление и смену настроения: обычно наступает неожиданная сонливость или наоборот – повышенная возбудимость.

обычно наступает неожиданная сонливость или наоборот – повышенная возбудимость. Изменения пищевого поведения: возникает желание есть определенные продукты либо, напротив, утрата аппетита.

Эти предвестники мигрени могут сигнализировать о приближении боли, позволяющих заранее подготовиться и, возможно, принять меры для уменьшения его интенсивности.

Фаза ауры

Следующей стадией является аура, которая обычно длится от 5 до 60 мин перед началом головных болей. Аура может включать:

Зрительные изменения: например, появляются мерцающие узоры или ослепительные пятна.

например, появляются мерцающие узоры или ослепительные пятна. Другие сенсорные ощущения: могут возникать ощущение онемения или покалывание в руках, лице или других частях тела.

Эта фаза является своеобразным предупреждением о приближении сильной боли, позволяющей человеку сосредоточиться на собственном самочувствии.

Фаза головной боли

Это самая известная стадия мигрени, когда болезненные ощущения достигают своего пика. Головные боли могут длиться от 4 до 72 часов и сопровождаются:

Интенсивная пульсирующая боль: обычно локализованная в одной половине головы.

обычно локализованная в одной половине головы. Сопутствующие симптомы: тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету и звукам, что делает пребывание в темноте или тишине единственно возможным вариантом для некоторых больных.

Эта фаза самая сложная для тех, кто страдает от мигрени, ведь влияет на способность работать, отдыхать и наслаждаться жизнью.

Фаза постдром

После прекращения головной боли наступает фаза обновления, которая также имеет свои неприятные ощущения:

Слабость и усталость: организм требует времени для полного обновления после боли.

организм требует времени для полного обновления после боли. Повышенная чувствительность к свету и звукам: даже после исчезновения головной боли, ощущение раздражения может оставаться еще некоторое время.

Эта стадия помогает организму постепенно вернуться в нормальное состояние, однако может занять несколько дней.

Длительность приступа

Если сложить все фазы вместе, один приступ мигрени может занять примерно неделю. Это долгий период, в течение которого человек может испытывать значительный дискомфорт, поэтому важно знать, как вовремя распознать каждую фазу и принять меры для облегчения состояния.

Триггерные факторы и способы профилактики

Основные триггеры:

Стресс и эмоциональное перенапряжение: часто является основным фактором, вызывающим приступ мигрени.

Гормональные изменения: особенно у женщин, связанных с менструальным циклом.

Плохое питание: пропуск приема пищи, злоупотребление кофеином или потребление определенных продуктов (шоколад, сыры, обработанное мясо) могут спровоцировать приступ.

Изменения погодных условий: например резкое изменение давления или влажности.

Неправильный спящий режим: как недосыпание, так и чрезмерная сонливость могут влиять на частоту приступов.

Профилактические мероприятия:

Ведение дневника: запись симптомов, триггеров и частоты приступов помогает лучше понять собственное состояние.

Регулярный спящий режим: обеспечение достаточного количества отдыха помогает снизить вероятность приступов.

Сбалансированное питание: регулярное питание и избегание триггерных продуктов могут значительно снизить частоту мигреней.

Методы релаксации: медитация, йога, техники дыхания и другие релаксационные упражнения могут помочь снизить стресс и, соответственно, риск нападения.

Физическая активность: регулярные упражнения способствуют улучшению общего состояния здоровья и снижают вероятность появления мигрени.

Важность понимания фаз мигрени

Знание о разных стадиях мигрени помогает:

Планировать свой день: своевременное выявление продромных симптомов может позволить сократить или предотвратить полноценный приступ.

Вовремя употреблять лекарства: многие лечебные средства эффективны именно на начальных стадиях мигрени, поэтому раннее реагирование может значительно снизить интенсивность боли.

Советы

Невролог Роман Квасницкий советует обращать внимание на сигналы, которые подает организм и вести дневник мигрени. Записывайте, когда возникают приступы, какие симптомы сопутствуют каждой фазе, так вы сможете лучше понять свои индивидуальные особенности и обсудить их с врачом для дальнейшей корректировки лечения.

Мигрень – это сложное, многофазное заболевание, влияющее не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние человека. От продромных симптомов до ауры и интенсивной головной боли – каждая стадия имеет свои особенности. Помните, понимание собственного организма и своевременное принятие мер могут значительно улучшить качество вашей жизни.

Мы также писали о том, может ли менструация стать причиной мигрени.

Читайте также: