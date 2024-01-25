Мигрень или головная боль напряжения: как их различить и облегчить свое состояние

Когда голова болит, трудно думать о чем-либо, кроме как о том, как можно скорее избавиться от боли.

Если вы страдаете от головной боли, прежде чем прибегнуть к обезболивающему, важно понять, имеете ли вы дело с мигренью или головной болью напряжения. Это поможет вам подобрать наиболее эффективное средство для облегчения боли. Эксперты поделились с читателями Womans world лучшими целевыми средствами, которые помогут облегчить боль сейчас и заблокировать обострения в будущем.

Мигрень или головная боль напряжения

Мигрень и головная боль напряжения — это два разных типа головных болей. Другими словами, мигрень — это не просто сильная головная боль напряжения.

Многие люди считают, что основное различие заключается только в интенсивности боли, но механизм мигрени отличается от головной боли напряжения, и эти два типа головных болей имеют разные характеристики и симптомы, отмечает Вернон Уильямс, доктор медицинских наук, сертифицированный невролог, специалист по лечению боли и директор-основатель Центра спортивной неврологии и медицины боли. Но механизм мигрени отличается от головной боли напряжения, и эти два типа головных болей имеют разные характеристики и симптомы.

Мигрень или головная боль напряжения / Фото: Credits

Что такое головная боль напряжения

Когда речь идет о мигрени и головной боли напряжения, последняя обычно характеризуется тупым давлением или стеснением. Точная причина до конца не выяснена, но эксперты полагают, что определенную роль может играть напряжение мышц лица, головы и шеи. Головные боли напряжения, как правило, возникают постепенно, и вы можете почувствовать полосу боли вокруг лба или основания черепа. Боль может утихнуть всего за полчаса, но иногда могут сохраняться до недели.

Что такое мигрень

Мигрень встречается реже, чем головная боль напряжения и она чаще встречается у женщин. Женщины в три раза чаще страдают от мигрени, чем мужчины, причем пик распространенности приходится на средний возраст. Исследование показывает, что около 17% женщин испытывают хотя бы одну мигрень в год. Как и в случае с головными болями напряжения, эксперты все еще работают над выяснением точной причины мигрени. Но исследования показывают, что они вызваны расстройством мозга, которое влияет на обработку сенсорной информации.

Мигрень характеризуется пульсирующей или колющей болью, часто с одной стороны головы. Эта боль обычно более сильная, чем головная боль напряжения, и может длиться от нескольких часов до трех дней. Однако одно решающее различие между мигренью и головной болью напряжения заключается в том, что симптомы мигрени могут выходить за рамки головной боли.

Мигрень или головная боль напряжения / Фото: Credits

Ищите характерные симптомы

Если вы задаетесь вопросом, может ли ваша головная боль быть мигренью, есть несколько дополнительных симптомов, которые могут помочь вам в этом разобраться.

При мигрени вы обычно испытываете тошноту, чувствительность к свету и звукам, а также боль вокруг висков или глаз. Некоторые люди испытывают нарушения зрения, такие как волнистые линии или мигающие огни, до или во время мигрени - симптом, известный как аура. Аура мигрени также может вызывать покалывание, онемение, звон в ушах или трудности с четкой речью.

Примечание. Симптомы ауры мигрени могут быть похожи на симптомы инсульта. Если вы испытываете эти симптомы, важно обсудить это с врачом, чтобы исключить что-то более серьезное.

Как предотвратить и успокоить мигрень

Хотя это правда, что многие средства от головной боли облегчают дискомфорт независимо от основной причины, существует несколько конкретных стратегий, которые особенно полезны для успокоения мигрени.

Выпейте чашечку кофе

Мигрень или головная боль напряжения / Фото: Credits

Кофеин сужает кровеносные сосуды, что может облегчить боль при мигрени. Некоторые лекарства от головной боли на самом деле содержат кофеин в качестве ингредиента. Однако умеренность является ключевым моментом. Исследования показывают, что употребление более 200 мг кофеина в день может вызвать у некоторых людей головные боли. А кофеин может вызывать мигрень у некоторых людей. Если вы заметили, что чашка чая вызывает головные боли, а не облегчает их, соответствующим образом измените свои привычки в отношении кофе.

Приложите к шее пакет со льдом

Когда наступает мигрень, у вас может возникнуть соблазн приложить пакет со льдом к голове, но прикладывание его к шее может принести больше облегчения. Так утверждают ученые из Гавайского университета, которые обнаружили, что пакет со льдом на шее охлаждает кровь, поступающую в мозг, успокаивая воспаление и облегчая боль в течение 5 минут.

Блокируйте будущие мигрени, отслеживая свои триггеры

Если у вас мигрень возникает относительно часто, но вы не совсем уверены, что ее вызывает, доктор Уильямс рекомендует вести дневник. Когда вы почувствуете приближение мигрени, запишите все детали, которые могут помочь вам определить триггеры. Основываясь на наиболее распространенных виновниках, вы можете отметить:

Эмоциональный стресс

Любые проблемы со сном или изменения в графике сна.

Погода

День менструального цикла

Воздействие яркого света или сильных запахов

Что вы ели или пили в последнее время (или, наоборот, если вы были обезвожены или пропустили утренний кофе)

После нескольких записей вы можете начать видеть закономерность, утверждает доктор Уильямс.

Что можно сделать еще

Также разумно проверять расфасованные продукты и этикетки на напитках на наличие аспартама. Исследования показывают, что это распространенный триггер мигрени. Этот искусственный подсластитель можно найти в некоторых газированных напитках без сахара, жевательных резинках, желатине, сливках для кофе и сиропах. Если вы часто страдаете мигренью, подумайте о том, чтобы отказаться от продуктов, содержащих этот ингредиент.

Как предотвратить и успокоить головную боль напряжения

Головную боль напряжения зачастую гораздо легче лечить, чем мигрень. Вот что может помочь.

Массаж с мятой

Перечная мята – мощное средство от головной боли от напряжения. Исследования показывают, что простое втирание разбавленного мятного масла в виски действует так же, как и некоторые лекарства для облегчения головных болей напряжения. Охлаждающее вещество мяты перечной, ментол, предотвращает мышечные сокращения головы и шеи, которые вызывают головные боли напряжения. Кроме того, он улучшает приток крови к этой области, уменьшая стеснение и боль.

Для использования просто смешайте 3-5 капель эфирного масла перечной мяты с 1 столовой ложкой растительного масла и аккуратно вотрите смесь в виски кончиками пальцев.

Попробуйте безрецептурное обезболивающее

Головные боли напряжения обычно легко лечатся безрецептурными лекарствами, такими как ибупрофен, ацетаминофен или аспирин. Некоторые безрецептурные лекарства от головной боли сочетают в себе аспирин, ацетаминофен и кофеин для дополнительного облегчения. Но другие представляют собой просто переупакованные версии стандартных обезболивающих, поэтому внимательно читайте список активных ингредиентов.

Исключите алкоголь

Мигрень или головная боль напряжения / Фото: Credits

Если вам нравится расслабиться с бокалом вина вечером, это может способствовать возникновению головных болей напряжения. Мало того что алкоголь сам по себе является частым провоцирующим фактором головных болей напряжения, употребление алкоголя за четыре часа до сна также может ухудшить качество вашего сна. Это очень важно, поскольку нарушения сна являются еще одной распространенной причиной головной боли.

Когда нужно обратиться к врачу

Если вы испытываете частые или сильные головные боли, не думайте, что вам нужно просто терпеть это. Поговорите со своим лечащим врачом или запишитесь на прием к специалисту по головной боли, который поможет вам подобрать эффективный план лечения. Это особенно важно, если вы страдаете мигренью, которая может обостриться, если ее не лечить должным образом, предупреждает доктор Уильямс.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или профилактики.

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