Мигрень: продукты, которые могут помочь уменьшить головную боль

Мигрень – это больше, чем обычная головная боль и она может существенно повлиять на качество жизни.
Издание HealthLine рассказало, что определенные продукты способны облегчить или предотвратить приступы мигрени. Магний, омега-3 жирные кислоты и продукты могут быть особенно полезны.
Почти каждый человек иногда сталкивается с головной болью, но для тех, у кого мигрень, боль может быть гораздо сильнее и сопровождаться такими симптомами, как тошнота, чувствительность к свету и звукам. Ученые отмечают, что питание может играть важную роль в лечении мигрени и изменения в рационе иногда помогают снизить частоту или тяжесть приступов.
Определенные продукты содержат высокое количество минералов, витаминов и жирных кислот, которые могут помочь предотвратить мигрень. И хотя продукты, вызывающие головные боли, могут отличаться для каждого человека, существует общий список продуктов, способствующих улучшению самочувствия.
Продукты, богатые магнием
Магний является важным микроэлементом, помогающим в функционировании нервной системы. Дефицит магния иногда связан с мигренью, поэтому продукты, богатые им, могут помочь уменьшить приступы головной боли. К ним относятся:
- Темная листовая зелень (шпинат, капуста)
- Авокадо
- Тунец
- Бананы
Омега-3 жирные кислоты
Омега-3 жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие, что может облегчить симптомы мигрени. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, включают:
- Рыба, такая как скумбрия и лосось
- Семена (чиа, льна)
- Бобовые (соевые бобы, фасоль)
Продукты, богатые клетчаткой
Увеличение пищевых волокон в рационе связано с уменьшением частоты приступов мигрени. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают в себя:
- Цельные зерна (овес, ячмень)
- Фрукты (яблоки, груши)
- Овощи (брокколи, морковь)
- Картофель
- Фасоль и другие бобовые
Вода и напитки
Обезвоживание является частой причиной мигрени, поэтому потребление достаточного количества воды ежедневно помогает уменьшить тяжесть и частоту головной боли. Некоторые чаи также могут быть полезны, в частности имбирный чай, уменьшающий симптомы тошноты и мятный чай, помогающий при головной боли.
Цельные продукты
Избегайте обработанных продуктов в пользу цельных, необработанных продуктов. Цельные продукты, такие как фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи и семена, обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, уменьшая риск приступов мигрени. Однако следует отметить, что отказаться от обработанных продуктов может быть сложно и некоторые из них содержат такие добавки, как искусственные ароматизаторы, подсластители или консерванты, которые могут вызвать мигрень у некоторых людей.
Продукты, которые могут вызвать мигрень
Определенные продукты и содержащиеся в них химические вещества могут стать триггерами мигрени. Некоторые продукты могут вызывать приступы, но у каждого они индивидуальны.
- Нитраты: содержатся в вяленом мясе и хот-догах.
- Глутамат натрия: часто встречающееся добавках обработанных пищевых продуктов.
- Искусственные подсластители: особенно аспартам и сукралоза.
- Тирамин содержится в ферментированных продуктах, выдержанных сырах и некоторых видах свежеиспеченного хлеба.
- Фенилетиламин: аминокислота, содержащаяся в шоколаде, орехах, цитрусовых, соевых продуктах и уксусе.
- Алкоголь: в частности вино и пиво.
- Молочные продукты и мороженое.
- Кофеин.
- Глютен: белок, содержащийся в пшенице и некоторых других зерновых.
Как определить триггеры мигрени
Ведение дневника питания может помочь вам отслеживать, какую пищу вы едите и когда возникают приступы мигрени. Иногда симптомы могут возникнуть через несколько минут или часов после еды. Дневник поможет заметить закономерности и избегать продуктов, вызывающих негативные реакции.
Специальные диеты для облегчения симптомов мигрени
Нет единой диеты, которая бы подходила всем, кто страдает мигренью, однако несколько из них могут уменьшить частоту приступов.
- Кетогенная и модифицированная диета Аткинса: кетоз может обеспечить защитный эффект.
- Диета с высоким содержанием омега-3 и низким содержанием омега-6: способствует уменьшению воспаления.
- Диета с низким содержанием жира и диета с низким содержанием гликемии: поддерживают уровень сахара в крови.
- Растительные диеты: веганская диета может положительно повлиять на частоту приступов мигрени.
Важно всегда консультироваться с врачом или диетологом, прежде чем кардинально изменять рацион.
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