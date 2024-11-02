Мигрень: продукты, которые могут помочь уменьшить головную боль

Мигрень – это больше, чем обычная головная боль и она может существенно повлиять на качество жизни.

Издание HealthLine рассказало, что определенные продукты способны облегчить или предотвратить приступы мигрени. Магний, омега-3 жирные кислоты и продукты могут быть особенно полезны.

Почти каждый человек иногда сталкивается с головной болью, но для тех, у кого мигрень, боль может быть гораздо сильнее и сопровождаться такими симптомами, как тошнота, чувствительность к свету и звукам. Ученые отмечают, что питание может играть важную роль в лечении мигрени и изменения в рационе иногда помогают снизить частоту или тяжесть приступов.

Определенные продукты содержат высокое количество минералов, витаминов и жирных кислот, которые могут помочь предотвратить мигрень. И хотя продукты, вызывающие головные боли, могут отличаться для каждого человека, существует общий список продуктов, способствующих улучшению самочувствия.

Продукты, богатые магнием

Магний является важным микроэлементом, помогающим в функционировании нервной системы. Дефицит магния иногда связан с мигренью, поэтому продукты, богатые им, могут помочь уменьшить приступы головной боли. К ним относятся:

Темная листовая зелень (шпинат, капуста)

Авокадо

Тунец

Бананы

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие, что может облегчить симптомы мигрени. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, включают:

Рыба, такая как скумбрия и лосось

Семена (чиа, льна)

Бобовые (соевые бобы, фасоль)

Продукты, богатые клетчаткой

Увеличение пищевых волокон в рационе связано с уменьшением частоты приступов мигрени. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают в себя:

Цельные зерна (овес, ячмень)

Фрукты (яблоки, груши)

Овощи (брокколи, морковь)

Картофель

Фасоль и другие бобовые

Вода и напитки

Вода / Фото: Credits

Обезвоживание является частой причиной мигрени, поэтому потребление достаточного количества воды ежедневно помогает уменьшить тяжесть и частоту головной боли. Некоторые чаи также могут быть полезны, в частности имбирный чай, уменьшающий симптомы тошноты и мятный чай, помогающий при головной боли.

Цельные продукты

Избегайте обработанных продуктов в пользу цельных, необработанных продуктов. Цельные продукты, такие как фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи и семена, обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, уменьшая риск приступов мигрени. Однако следует отметить, что отказаться от обработанных продуктов может быть сложно и некоторые из них содержат такие добавки, как искусственные ароматизаторы, подсластители или консерванты, которые могут вызвать мигрень у некоторых людей.

Продукты, которые могут вызвать мигрень

Определенные продукты и содержащиеся в них химические вещества могут стать триггерами мигрени. Некоторые продукты могут вызывать приступы, но у каждого они индивидуальны.

Нитраты: содержатся в вяленом мясе и хот-догах.

Глутамат натрия: часто встречающееся добавках обработанных пищевых продуктов.

Искусственные подсластители: особенно аспартам и сукралоза.

Тирамин содержится в ферментированных продуктах, выдержанных сырах и некоторых видах свежеиспеченного хлеба.

Фенилетиламин: аминокислота, содержащаяся в шоколаде, орехах, цитрусовых, соевых продуктах и уксусе.

Алкоголь: в частности вино и пиво.

Молочные продукты и мороженое.

Кофеин.

Глютен: белок, содержащийся в пшенице и некоторых других зерновых.

Как определить триггеры мигрени

Ведение дневника питания может помочь вам отслеживать, какую пищу вы едите и когда возникают приступы мигрени. Иногда симптомы могут возникнуть через несколько минут или часов после еды. Дневник поможет заметить закономерности и избегать продуктов, вызывающих негативные реакции.

Специальные диеты для облегчения симптомов мигрени

Нет единой диеты, которая бы подходила всем, кто страдает мигренью, однако несколько из них могут уменьшить частоту приступов.

Кетогенная и модифицированная диета Аткинса: кетоз может обеспечить защитный эффект.

Диета с высоким содержанием омега-3 и низким содержанием омега-6: способствует уменьшению воспаления.

Диета с низким содержанием жира и диета с низким содержанием гликемии: поддерживают уровень сахара в крови.

Растительные диеты: веганская диета может положительно повлиять на частоту приступов мигрени.

Важно всегда консультироваться с врачом или диетологом, прежде чем кардинально изменять рацион.

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